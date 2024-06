Girona prohibirà que els ciclistes pedalin pel cor del Barri Vell

Girona prohibirà que els ciclistes pedalin pels carrers de la Força, l'Argenteria i Bonaventura Carreras Peralta, tres dels punts del Barri Vell més concorreguts. No se'ls impedirà passar-hi, però sí que hauran de fer-ho a peu i amb la bicicleta al costat. "L'espai físic és petit i es fa molt difícil circular sense alterar el pas dels vianants", diu l'alcalde Lluc Salellas. La mesura, consensuada amb el sector, s'inclou dins del pla adreçat al cicloturisme. Abans d'imposar sancions, aquest estiu l'Ajuntament farà una campanya informativa "de gran abast", repartint tríptics als ciclistes on se'ls recordarà la normativa de circulació. Més endavant, es volen crear àrees de trobada per a grups de cicloturistes en llocs "concrets i delimitats".