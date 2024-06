Repinten els dos bancs LGTBI+ atacats a Germans Sàbat

Mobilització aquest dissabte al matí per repintar dos bancs públics amb els colors de l’arc de Sant Martí, com a símbol del col·lectiu LGTBI+, i la bandera trans. Hi han participat tant veïns com membres del col·lectiu i altres persones que han volgut mostrar la solidaritat després de l’atac cap als dos bancs que dies enrere va ser tacat amb pintura blanca massivament.

Els dos bancs s’havien pintat el 8 de juny per membres de les entitats de l’espai LGTBI+ de Girona (GLA, FAGC, Associació trans de Girona i Famílies LGTBI), amb la col·laboració de l’associació de veïns de Germans Sàbat. Van organitzar un vermut reivindicatiu i la pintada dels bancs «en el marc dels actes al voltant de la celebració del 28 de juny, el dia internacional de l’alliberament LGTBI+», El 14 de juny però, els dos bancs van aparèixer plens de pintura blanca. Entre les condemnes hi havia la del mateix alcalde, Lluc Salellas.