Enderroc imminent de l’edifici de Torres de Palau de la Generalitat

La Generalitat està a l’expectativa per rebre l’autorització de l’Ajuntament de Girona per començar a enderrocar l’edifici de Torres de Palau, que és propietat del Departament de Treball i està situat al carrer de l’Església de Sant Miquel, al barri de Palau-sacosta. Fonts de l’ens català són optimistes i detallen que els treballs començaran aviat i ho podrien fer ja abans que acabi aquest mes de juny.

L’Ajuntament confirma que el passat 29 de maig la Generalitat va presentar «nova documentació en resposta al requeriment de deficiències i en aquests moments s’està tramitant aquesta documentació», tot i que no va indicar una data exacta de quan donarà l’autorització.

El que és segur és que, un cop comencin les actuacions per enderrocar l’edifici, aquests s’allargaran alguns mesos. Tanmateix, la Generalitat confia a deixar-ho tot enllestit abans de finalitzar aquest mateix any.

Possible permuta

Després, semblaria que aquests terrenys passarien a ser de la Universitat de Girona, després d’una cessió, i seria la institució que podria aixecar allà un edifici. En tot cas, sembla que abans que la UdG pugui disposar d’aquests terrenys hi ha d’haver una permuta entre Generalitat i Ajuntament que posteriorment és qui cediria la finca en qüestió a l’organisme universitari per tal que hi aixequi la construcció que consideri pels usos que estimi.

Situat al carrer de l’Església de Sant Miquel, està en desús i molt deteriorat pel pas del temps

El consistori gironí afirma que ha «mantingut contactes respecte a la permuta», però que està a «l’espera de la Generalitat», ja que amb les eleccions del passat 12 de maig «es va parar una mica el procés».

També tot indica que si s’acaba aixecant un edifici en aquests terrenys no seria exactament on hi ha l’actual immoble, sinó que s’optaria per construir-lo més a prop del campus de Montilivi de la UdG. Tot i així, no hi ha un termini per la construcció d’aquest nou edifici, ja que dependrà de la disponibilitat pressupostària de la universitat i dels usos que se li vulgui acabar donant.

De fet, el febrer de 2023 es va fer oficial que la Generalitat cedia l’edifici a la Universitat de Girona. En aquell moment es va dir que serviria als estudiants per complementar l’activitat acadèmica durant l’etapa universitària, lligada al Consell d’Estudiants.

Un immoble deteriorat

També havia de ser utilitzat perquè els exalumnes del centre es poguessin continuar formant, a través de les associacions estudiantils. Tanmateix, un any més tard es va veure inviable que es pogués reformar l’edifici perquè estava molt deteriorat i es va decidir que s’enderrocaria.

I és que ara fa molts anys que està en desús. Antigament, l’immoble havia estat propietat de l’Estat Espanyol, que el va traspassar a la Generalitat l’any 1983, sent assignat al Departament d’Empresa i Treball. Tot i que fa temps que no hi ha activitat, era la seu del Centre de Seguretat i Salut Laboral i s’hi feien cursos formatius vinculats a temes laborals i de salut.

Subscriu-te per seguir llegint