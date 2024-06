«Eumes està entre les tres millors escoles del món en producció musical en llengua hispana»

Eduard Perez, Carles Reixach i Arnau Sala són dos dels tres socis fundadors de l'Escola de Producció Musical de música avançada (EUMES), amb seu a la Marfà de Girona, són els protagonistes de l'episodi número 37 del podcast Girona Valley, impulsat per Diari de Girona i l'agència de comunicació digital La Factoria per a promoure les idees, la innovació, el talent i l'empresa a les comarques gironines. Els tres socis van fundar l'escola fa 12 anys i ara ja tenen més de 400 alumnes inscrits d'arreu del món (tan presencial com en línia), en les classes, màsters i cursos que ofereixen. "L'escola té un pla acadèmic però hem de dir que els alumnes ens els sentim una mica com a fills perquè ens hi sentim reflectits", valoren. "El més important és l'actitud perquè nosaltres hi posem la resta", destaquen.

Eumes és com una "bombolla" de talent, creativitat i innovació i els tres creadors han evolucionat juntament amb els aprenents. "Nosaltres aprenem cada any perquè ens arriben alumnes nous de molts estils i nosaltres evolucionem juntament amb ells. Ara hi ha els de la generació Youtube, quan nosaltres no ho vam tenir", afirmen en relació amb l'alumnat, que gairebé ara el 40% són noies, quan el 2012 gairebé tot eren nois. Productors musicals, artistes musicals, creadors de continguts, dj's... joves artistes que la seva evolució és digital, per tant, global. A la Marfà és on tenen el seu clúster musical i que, per a ells, amb el pas del temps i després de tenir a referents països com Holanda, Alemany i Anglaterra "és un orgull per ser un lloc fabulós i poder tenir una il·lusió" que havien vist a fora i els agradaria tenir a Girona.

Alumnes d'arreu del món

Es consideren inquiets i apassionats de la música i Eumes concentra el seu talent per aconseguir millorar els resultats de l'escola cada any. Sobretot, el seu èxit radica en la llengua hispana per aconseguir tenir alumnes d'arreu del món. Els joves els obliguen a estar a l'última i per això "som conscients que hem de buscar la feina del demà que, potser ara, encara ni existeix", ressalten. "Estem en constant evolució perquè hem d'estar a l'última".

Perez, que ja fa sis anys que resideix amb la seva família a Seül (Corea del Sud), se sent molt atret pel país asiàtic, se sent ben acollit i explica que si ha adaptat molt bé perquè li permet combinar-s'ho molt bé amb la feina. "Mentre estiguis connectat pots fer molt bé la teva feina des d'allà on sigui", explica de Corea, que destaca sobretot el seu avenç tecnològic. "La intel·ligència artificial ja és aquí i nosaltres ja estem preparats per aquest dia a dia i, allà a Coreà, això encara va molt més enllà. És una nova amenaça, però també una oportunitat i la clau és preguntar-se quines són les oportunitats i com serà l'evolució dels professionals del demà. Al cap i a la fi, jo no veig cap màquina fent un concert i sempre m'agradarà anar a veure una persona".