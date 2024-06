Girona inicia els tràmits per canviar el col·lector mal dimensionat al carrer Joaquim Vayreda

L'empresa d'aigües de Girona, Salt i Sarrià, Catsa, ha iniciat els tràmits per poder fer una de les grans obres de reasfaltatge pendents a la ciutat: el carrer Joaquim Vayreda, al barri Devesa-Güell.

L’asfaltatge s’havia de completar el 2021 però es va acabar posposant en tenir coneixement que la canonada d’aigua que transcorre per sota està infradimensionada i això ha provocat diferents fuites.

Com que es considera que abans de pavimentar cal canviar aquest tub, s’ha ajornat el procés amb d’asfaltatge i s’ha iniciat la tramitació per canviar la canonada.

En aquest sentit, fonts municipals han assenyalat que l’empresa pública d’aigües, Catsa, ha licitat la redacció del projecte de substitució del col·lector del carrer i que el document estarà llest abans que acabi l’any.

Quan això passi, es podran licitar les obres el canvi de canonada que podrien anar lligades a la del posterior asfaltatge. Només el canvi de canonada ja tindrà un preu a l’entorn del mig milió.

L’actuació s’ha previst a tot el carrer Joaquim Vayreda, entre les dues rotondes que hi ha a cada extrem del vial: la de la plaça de la Sardana i la del palau de Fires. Al vial, mal anivellat amb la vorera hi ha molt pedaços per intervencions per fuites.

