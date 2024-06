Girona convoca una junta local de seguretat després del doble crim a la Font de la Pólvora

L'Ajuntament de Girona ha convocat una junta local de seguretat que es farà mateixa setmana arran del doble crim del barri de la Font de la Pólvora la nit de Sant Joan. A més, el consistori ha decretat dos dies de dol oficial a la ciutat i ha tornat a condemnar els fets que "no s'han de tornar a repetir".

L'alcalde, Lluc Salellas, ha demanat "serenor i calma" i reconeix que "cal seguir treballant al barri per ajudar a que no es torni a produir mai més". "Això no se soluciona només amb discursos, sinó que es fa amb accions concretes i per això ja hem convocat reunions per començar-ho a fer", ha assenyalat Salellas.

El batlle ha confirmat que una de les víctimes és una treballadora municipal que fa de cuinera al centre d'acollida La Sopa.

ACN

El doble crim de la nit de Sant Joan al barri de Font de la Pólvora ha provocat consternació entre els veïns de Girona. Per això, l'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que es tractava d'un fet "molt poc habitual" i ha demanat "calma" als ciutadans, alhora que ha refermat la condemna "ferma" contra els fets que van passar pels volts de tres quarts d'onze de la nit, arran d'una discussió entre dues dones. Salellas ha deixat clar que "seguiran treballant com s'està fent des de fa uns mesos" per la millora de la seguretat "més enllà del punt de vista policial".

L'alcalde ha signat aquest mateix dilluns al matí l'ordre per convocar una junta local de seguretat que permeti començar a posar fil a l’agulla "amb tots els actors implicats". L'objectiu és evitar que es tornin a produir incidents d'aquest tipus. Salellas ha explicat que avui hi ha una "calma tensa" a Font de la Pólvora on hi ha presència "permanent" dels Mossos per evitar nous incidents.

Les imatges del tiroteig mortal al barri de la Font de la Pólvora / Aniol Resclosa

Val a dir que aquest dilluns al matí diversos amics i familiars de les dues persones mortes han destrossat la casa on viu el sospitós del doble crim i que la policia busca des de les onze de la nit de diumenge, que va aconseguir fugir després de tirotejar quatre persones i atropellar una de les víctimes mortals.

Redacció

"Ara mateix el barri està en calma, si bé han de pair uns fets que són molt complicats de pair. Ara el que hem de fer és garantir que els Mossos estan presents al barri, però no patim per si pot haver-hi més incidents", assenyala l’alcalde.

Una treballadora municipal

En l'atenció als mitjans que ha fet a la tarda, Salellas ha confirmat que una de les dues víctimes mortals -la dona- era una treballadora municipal que feia de cuinera al centre d'acollida La Sopa, al cor del barri vell de Girona. "Un fet com aquest et sap molt de greu en qualsevol cas, però com alcalde, que una treballadora municipal mori assassinada és un fet que ens posa molt tristos", ha explicat.

De fet, des de l’Ajuntament s’han posat a disposició dels companys de la dona assassinada i se’ls hi ha fet acompanyament per poder "gestionar la pèrdua" de la seva companya.

Calma al Trueta

Un altre dels punts de tensió aquest diumenge va ser l’hospital Josep Trueta de Girona on s’hi van desplaçar desenes de persones entre familiars i amics de les víctimes. Després d’una estona de tensió que va obligar a actuar als Mossos d’Esquadra, els ànims es van asserenar i els concentrats van tornar al barri.

Aquest dilluns encara s’hi ha acostat una cinquantena de persones però els Mossos han mantingut la presència policial per evitar mals majors i no s’ha registrat cap incident.