Les empreses inverteixen un 173% en obres de construcció i reforma a Girona

Les empreses dedicades al sector de la construcció i rehabilitació d’edificis han disparat les seves inversions a la ciutat de Girona. La suma dels pressupostos de les obres que van fer a la capital al llarg de l’any 2023 va enfilar-se fins als 216.576.406 euros. Aquests més de 216 milions són un 173% més que l’any anterior quan la xifra es va quedar en 79.293.557 euros. Les quantitats pressupostades entre el 2019 i el 2021 es van moure entre els 84 i els 105 milions.

Les diferències es deuen a la quantitats de noves edificacions, que són les que tenen un pressupost més elevat, ja que les obres menors van tenir una tendència similar.

Les grans construccions dels darrers anys se situen, majoritàriament, a les finques del pla de Baix de Domeny on hi ha diferents promocions que s’estan aixecant de diferents empreses. També n’hi ha però, en d’altres punts, com ara a l’Eixample.

Aquest 2023, l’Ajuntament va donar un total de 580 permisos de llicències d’obra. Pressupostàriament, la major part d’aquestes inversions van ser per obres de primer establiment o nova planta.

D’aquesta tipologia es van atorgar 49 llicències per un valor de quasi 144 milions en pressupostos dels projectes. També es van donar 446 llicències d’obres de reforma o rehabilitació que van sumar quasi 43 milions.

També hi ha demolicions, per uns dos milions, així com construccions de piscines, modificacions de llicències, obres de conservació o manteniment d’immobles o per canvis d’usos d’edificis i instal·lacions, entre altres treballs, que freguen els cinc milions si se sumen.

A banda, les empreses van notificar unes 1.500 comunicacions prèvies corresponents a obres menors que van sumar un valor aproximat de 26 milions.

L'any anterior

Les xifres que van moure aquestes constructores l’any passat són notablement superiors a les de l’any anterior. L’any 2022 es van donar 298 llicències urbanístiques.

Amb 79 milions d’inversió, es van donar 35 llicències de primer establiment o nova planta que van sumar més de 33 milions i 218 permisos d’obra de reforma o rehabilitació per un total de més de 17 milions.

Les demolicions d’edificacions, construccions de piscines, modificacions de llicències, obres de conservació o manteniment d’immobles o per canvis d’usos d’edificis i instal·lacions, entre molts altres treballs, l’any 2022 van sumar uns 6 milions.

A més a més, les empreses van fer més de 1.400 comunicacions prèvies per fer obres menors que van sumar un global de quasi 24 milions.

