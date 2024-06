Els Mossos protegeixen el Trueta on encara resten una cinquantena de familiars de les víctimes del tiroteig

Els Mossos mantenen aquest dilluns un dispositiu de protecció de l'hospital Josep Trueta de Girona per impedir que el mig centenar de persones que segueixen davant de les portes puguin accedir-hi, on estan ingressats dos ferits del tiroteig d'aquest diumenge a la nit a la ciutat, en què van morir dues persones més.

Un home de 48 anys i una dona de 44 van morir aquest diumenge a la nit i dues persones més van quedar ferides de gravetat en una baralla al barri de la Font de la Pólvora de Girona amb la participació de diverses persones, discussió que va acabar a trets i amb l'atropellament d'almenys una les víctimes. Totes les víctimes van ser traslladades a l'hospital Josep Trueta en cotxes particulars dels familiars.

Una vegada ingressats al centre, un grup de més de cent persones es va concentrar davant les portes de l'hospital amb la intenció d'accedir a Urgències, cosa que va portar els Mossos a habilitar un cordó policial i enviar dotacions de la divisió antiavalots ARRO per controlar una situació que fonts del cos qualifiquen de "molt tensa" i que va acabar sense incidents però sí contusionats, entre ells dos agents.

Mentre va durar fins a les tres de la matinada el forcejament entre la policia i els concentrats a les portes d'Urgències, que van quedar tancades, l'hospital va derivar la majoria de nous pacients a d'altres hospitals de la ciutat.

Aquest dilluns al migdia, els Mossos mantenen a la zona un dispositiu de seguretat ja que encara segueixen a les portes d'Urgències mig centenar de persones que volen entrar al centre, sense que fins ara s'hagin registrat nous incidents.

La policia, mentrestant, busca també aquest dilluns els presumptes autors de les morts, que van fugir armats del lloc dels fets en dos cotxes.

Per motius que ara s'investiguen, la discussió va començar cap a les deu de la nit i va derivar en un tiroteig a la via pública i amb atropellaments per part de dos cotxes.

Les imatges del tiroteig mortal al barri de la Font de la Pólvora / Aniol Resclosa

Fonts properes a la investigació han indicat a EFE que la dona morta hauria mort en ser atropellada per un d'aquests cotxes mentre que l'home, a falta del resultat de la autòpsia, va morir per un tret. Els investigadors intenten conèixer també la causa d'aquesta baralla en què, presumptament, van participar clans familiars enfrontats.

Gemma Geis, vicealcaldessa de Girona, ha condemnat a les xarxes socials els fets ocorreguts i en nom del seu partit, Junts, demana la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de la ciutat.

Després d'expressar el condol a les famílies de les víctimes i el suport als policies i sanitaris del Josep Trueta que es van veure embolicats en el succés, la vicealcaldessa afirma que "davant dels fets greus, cal demanar precisions".

Les imatges de la destrossa de la casa del presumpte autor del tiroteig mortal de la Font de la Pólvora / Aniol Resclosa

"Contundència i coordinació", afegeix Geis, que assegura que "les escenes que hem vist a l'hospital Trueta amenacen el conjunt dels ciutadans. Sense seguretat no hi ha llibertat".

L'expresident català i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, per la seva banda, ressalta en un altre missatge a les xarxes socials que "la situació viscuda a l'hospital Josep Trueta no es pot tornar a repetir" i que "la inseguretat al barri de la Font de la Pólvora i la delinqüència organitzada no representen només un desafiament local; és una amenaça a tota la societat en el seu conjunt".