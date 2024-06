Un seminari buscarà com fer una educació sostenible amb les arts

La Fundació La Ciutat Invisible, lligada al festival Temporada Alta, impulsa «Arts per desenvolupar una educació sostenible», la vuitena edició del seminari A Tempo de formació que proposa un espai de trobada per a professionals de les arts, la cultura i l’educació que vulguin adquirir eines artístiques per fer front a reptes socials des de les escoles. L’edició d’enguany posarà èmfasi en què podem aprendre del medi que habitem, més enllà de la sostenibilitat, i com podem dissenyar entorns d’aprenentatge saludables, connectats amb el territori i adaptables a un món canviant.

El seminari A Tempo d’enguany indrà dos moments clau. D’una banda, Lucía Vázquez, historiadora de l’art i consultora en Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Agenda 2030, es farà càrrec de la sessió inaugural el 3 de juliol al CaixaForum de Girona, que estarà oberta a tota la ciutadania. Vázquez convidarà el públic assistent a reflexionar, a través d’imatges artístiques, sobre el poder de l’educació i l’art per transformar el món en el que vivim.

D’altra banda, la formació específica se celebrarà del 8 al 10 de juliol al Centre Cultural La Mercè. Inclou tres tallers artístics multidisciplinars; tres espais compartits amb artistes convidats de debat i experimentació artística; i sessions de treball en grup dedicades a traslladar les eines apreses en el context professional de cadascú amb l’acompanyament de mediadores culturals.

Les inscripcions estan obertes fins a exhaurir les 100 places disponibles.