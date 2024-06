Un sindicat policial alerta d'una "crescuda vertiginosa" de situacions com les de la Font de la Pólvora

El Sindicat Independent de Policies Local SIP-FEPOL adverteix que situacions violentes com la que es va produir la passa nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona són cada cop més habituals. L'entitat alerta que hi ha hagut una "crescuda vertiginosa" d'aquest tipus de fets, sobretot relacionat amb armes de foc i tràfic de drogues, si bé cal tenir en compte que la mort de les dues persones a Girona aquest diumenge no estava relacionat amb les drogues. Des de SIP-FEPOL carreguen contra el Departament d'Interior per apostar "només" per un model policial de proximitat que consideren “necessari”, però demana que s'apliqui també un model de "prevenció i reacció".

En aquest sentit, des de SIP-FEPOL lamenten que hi ha una falta "important" de recursos per poder afrontar aquest model policial i reclamen que "de veritat" s'inverteixi en seguretat. En relació al fet específic de Girona, el sindicat assegura que les administracions haurien "pogut fer moltes coses per evitar que acabés essent una tragèdia com la que ha estat".

"La manca flagrant d’efectius als cossos policials tant de MMEE com de PL, la manca de coordinació entre la majoria dels cossos policials, i la manca de mitjans, eines, recursos i unitats especialitzades, entre d’altres, ja està provocant des de fa temps que les situacions al carrer no es puguin atendre amb l’eficàcia, l’eficiència i la proporcionalitat que en l’actualitat en l'àmbit de seguretat realment es necessita", destaca el comunicat.

Redacció

Per SIP-FEPOL el model policial que es vol implantar des dels ajuntaments i el Govern no pot respondre a una situació "sobrevinguda i urgent" com la que es van trobar a Girona. A més, destaquen el fet que l'agressor tenia un subfusell d'assalt AK-47, una arma de guerra "que pot provocar tragèdies com aquesta".

Per tot plegat, des del sindicat reclamen un increment "urgent" de plantilles, aconseguir una coordinació "real" entre cossos de seguretat, dotar de més eines als Mossos i les Policies Locals, una formació especialitzada i actualitzar la llei de Policies Locals i el seu reglament d'armes.