Vídeo | Un tiroteig al barri de Font de la Pólvora de Girona deixa dos morts i diversos ferits

Nit de Sant Joan tràgica a Girona. Un tiroteig al barri de la Font de la Pólvora ha deixat dos morts, un home de 48 anys i una dona de 44, i dos ferits de gravetat.

Els fets han succeït cap a dos quarts d'onze de la nit al carrer Acàcia d'aquest barri de la zona Est. Diversos testimonis han alertat els efectius d'emergències dels fets que hi havia una baralla i que aquesta ha pujat de to, acabant amb trets d'arma de foc. A la zona s'han mobilitzat els Mossos d'Esquadra, la Policia Municipal de Girona i el SEM.

Tots els ferits han estat traslladats a l'hospital Trueta de Girona, però els sanitaris no han pogut fer res pels dos dels ferits. La dona a més de rebre trets també ha estat atropellada i han acabat morint, com ha avançat la periodista Anna Punsí.

Ampli dispositiu al Trueta

Entre els ferits de gravetat, hi ha un menor d'edat també ferit de bala. La major part de les víctimes han arribat a l'hospital traslladats per les mateixes famílies. Un fet que ha provocat escenes de molta tensió a Urgències i també ha fet activar els antiavalots dels Mossos d'Esquadra a l'accés.

Familiars de les víctimes han intentat accedir per la força, han agredit els Mossos i la policia ha hagut de carregar. Arran dels fets, els Mossos han blindat els accessos a l'hospital Trueta de Girona per evitar desordres públics amb personal de l'ARRO.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra busquen els pistolers. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona està a càrrec del cas i busca els implicats que han fugit en dos cotxes així com intenta aclarir els motius de la discussió i tot el que ha acabat succeint.

Arran del tiroteig els Mossos han activat el pla Gàbia per tallar amb controls tots els accessos a la ciutat i els voltants per detenir els fugitius. Els Mossos compten amb testimonis i dades dels vehicles per localitzar els pistolers.

No es descarta que els implicats siguin fora de la ciutat, segons l'ACN, alguns s'estarien buscant per l'Alt Empordà, a la zona de Santa Llogaia d'Àlguema. El jutge ha decretat el secret de sumari.

Segon tiroteig mortal

Aquest és el segon tiroteig mortal en pocs dies a la província de Girona. Fa dues setmanes una altra baralla va acabar amb un mort per arma de foc i un ferit de gravetat per cops i també per trets de pistola. Això va succeir al polígon de Riudellots de la Selva i a plena llum del dia. Dos grups es van barallar i un d'aquests va acabar utilitzant una arma de foc.

Les víctimes són dos germans que regenten un taller que també és empresa de transport internacional. Aquest cas també està sota investigació pels Mossos i s'apunta com algun tipus de revenja per algun tipus de negoci il·legal. De moment no han transcendit detencions.