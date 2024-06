Girona asfaltarà la rotonda del Trueta, un carrer de Sant Ponç i un de Montjuïc

L’Ajuntament de Girona està perfilant els carrers i rotondes que preveu reasfaltar en els propers mesos. Segons fonts municipals, dins d’aquest pla d’asfaltatge s’hi inclouran la rotonda Vila de Perpinyà, al costat de l’hospital Josep Trueta i que connecta amb el pont de l’Aurora, sobre el riu Ter. També es preveu renovar el paviment a dos altres vials, un al barri de Sant Ponç i un altre a Montjuïc. Es tracta del carrer de la Font de la Lluna i del carrer de la Torre de Sant Lluís, respectivament. L’actuació es farà a aquest any a a principis de l’any vinent. A aquestes tasques s’hi ha d’afegir el canvi del paviment dels passos de vianants al carrer Àlvarez de Castro i els de la rotonda de l’avinguda Lluís Pericot i Caldes de Montbui que han provocat caigudes de vianants i de motoristes.

El carrer Joaquim Vayreda

D’altra banda s’han iniciat els tràmits per poder fer una de les grans obres de reasfaltatge pendents a la ciutat: el carrer Joaquim Vayreda, al barri Devesa-Güell. L’asfaltatge s’havia de completar el 2021 però es va acabar posposant en tenir coneixement que la canonada d’aigua que transcorre per sota està infradimensionada i això ha provocat diferents fuites. Com que es considera que abans de pavimentar cal canviar aquest tub, s’ha ajornat el procés amb d’asfaltatge i s’ha iniciat la tramitació per canviar la canonada.

Pedaços vinculats a la canonada, al carrer Joaquim Vayreda. / Aniol Resclosa

En aquest sentit, fonts municipals han assenyalat que l’empresa pública d’aigües, Catsa, ha licitat la redacció del projecte de substitució del col·lector del carrer i que està llest abans que acabi l’any. Quan això passi, es podran licitar les obres el canvi de canonada que podrien anar lligades a la del posterior asfaltatge. Només el canvi de canonada ja tindrà un preu a l’entorn del mig milió.

L’actuació s’ha previst a tot el carrer Joaquim Vayreda, entre les dues rotondes que hi ha a cada extrem del vial: la de la plaça de la Sardana i la del palau de Fires. Al vial, mal anivellat amb la vorera hi ha molt pedaços per intervencions per fuites.

