Lluc Salellas: «La gent no ha de pensar que la Font de la Pólvora és el Bronx»

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas insta el ministre de l'Interior a explicar per què hi ha "kalàixnikovs a les ciutats" després del tiroteig mortal a la Font de la Pólvora.

I és que pel batlle és "greu" que el principal sospitós, un traficant d'armes, amb una quinzena d'antecedents policials i molt conegut per la policia tingués això a casa seva i l'utilitzés durant la nit de Sant Joan. Sobre el barri de la Font de la Pólvora, el batlle assegura que la "gent no ha de pensar que és el Bronx sinó que el que hi cal és una intervenció integral".

En una entrevista a 'El món a RAC1', Salellas ha posat molt èmfasi amb l'ús del subfusell en el crim de Font de la Pólvora i s'ha preguntat "Qui ho permet i qui ho avala? Com és que els cossos de seguretat de l'Estat no actuen bé davant un fenomen com és el tràfic d'armes?" i ha apuntat directament al govern de l'Estat dient que "més enllà de persones com el suposat assassí, que tenen actituds absolutament condemnables, hi ha un ministre de l'Interior i algú amb competències molt grans d'un Estat que ha d'explicar per què hi ha armes com aquesta a les nostres ciutats", s'ha demanat l'alcalde.

Pel que fa al barri, ha afirmat que no és un barri "especialment conflictiu", però sí que ha puntualitzat que hi ha "molta precarietat i pobresa" i que, en alguns punts, "s'hi delinqueix". "Però hi ha altres barris de Catalunya on això també passa, i vull deixar clar que l'episodi que es va viure no és ni normal ni habitual", ha reblat.

També ha dit que el barri s'ha d'abordar la situació "de manera estructural" i això passa per actuacions de seguretat, d'habitatge, socials i d'urbanisme. Per això ha dit que l'ajuntament no ha de fer-ho sol i no ho pot fer sinó que hi han de participar totes les institucions.

Finalment ha subratllat que la nit ha estat tranquil·la al barri del sector Est i que no s'han donat aldarulls des de dilluns al matí. Ara, ha afirmat, que estan al costat dels veïns en un moment així difícil.

"Catalunya està lluny de convertir-se en Marsella"

El director general de la Policia, Pere Ferrer també ha estat entrevistat a RAC1 després dels fets de Girona i ha assegurat que fa uns anys que els Mossos d'Esquadra alerten de la més presència d'armes de foc -algunes de guerra- sobretot en grups relacionats amb el tràfic de drogues, especialment la marihuana. Afirma que això ha provocat que també s'hagin de protegir més els policies i que s'hagin de destinar més agents a lluitar contra aquestes bandes. Ha posat d'exemple l'última operació contra la banda més important de tràfic d'haixix per mar a Catalunya que es va desmantellar fa pocs dies i que portava haixix en narcollanxes.

Preguntat sobre els últims homicidis, no ha volgut entrar en les causes del doble crim a la Font de la Pólvora, però sí que ha assegurat que tant a Girona i on calgui hi seran des del minut zero. També ha reconegut que "no és normal que el presumpte assassí de Girona tingués un kalàixnikov a casa. Està lligat al comerç de la droga".

Amb tot ha puntualitzat que "la policia és responsable quan hi ha violència" però que en barris com aquest de Girona de "més complexitat i vulnerabilitat" calen altres polítiques i una estratègia transversal.

Pere Ferrer ha assegurat que malgrat aquest doble crim, a Catalunya "estem lluny de convertir-se en Marsella" i que la policia té el compromís i les capacitats per lluitar contra el crim organitzat. Ferrer també atribueix aquesta mena d'episodis violents al "monocultiu del model d'oci". Els elevats consum d'alcohol i de drogues contribueixen a generar aquesta mena de problemes i que "som a les portes d'un estiu complicat", ha admès.