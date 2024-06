Minut de silenci a Girona per condemnar el doble crim de la Font de la Pólvora

Girona ha realitzat aquest migdia un minut de silenci a la plaça del Vi per condemnar el doble crim de la Font de la Pólvora. Hi han participat treballadors municipals, gent de la societat civil gironina, el Bisbe de Girona, el subdelegat del govern espanyol i representants tots els grups municipals de l'Ajuntamentde Girona.

A la primera fila hi havia una dona emparentada amb la treballadora municipal morta durant els tràgics fets i portava una foto de la difunta. Se l'ha vist molt emocionada durant tot l'acte i es trobava entre els treballadors de la Sopa.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas ha explicat que es feia de record a les dues víctimes -un home i una dona que eren cunyats-. La dona era treballadora de la Sopa, un ens municipal.

A banda, el batlle ha assegurat que l'acte tenia com a principal objectiu "condemnar els fets taxativament" i ha remarcat que no poden "permetre que la ciutat de Girona passin fets com els que van passar la nit de Sant Joan". Finalment, ha mostrat el condol i ha donat ànims als amics i família de les víctimes del tiroteig.

Seguretat, ajuda i pla integral

A continuació, l'alcalde ha relatat els passos que fa l'ajuntament per abordar els fets de la nit de Sant Joan i la situació al barri del sector Est. A més, ha posat data a la Junta Local de Seguretat: se celebrarà el dijous i hi haurà representats policials locals, els Mossos així com dels cossos policials de les forces de l'Estat i com a autoritats el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, l'alcalde de Girona així com el subdelegat del Govern.

Lluc Salellas també ha explicat que aquest dimarts al matí s'han reunit diverses àrees de l'Ajuntament de Girona i membres de la delegació de la Generalitat a les comarques gironines "per a analitzar el què va succeir aquest diumenge i sobretot, per mirar cap al futur".

Entre els temes abordats hi ha la seguretat i Salellas ha explicat que es mantindrà un dispositiu de Mossos d'Esquadra i Policia Municipal de Girona i, per tant, hi haurà més presència policial a la zona per evitar que hi hagi incidents.

D'altra banda, també ha anunciat l'acompanyament "a les famílies víctimes i també en el conjunt del barri i dels barris del sector després del què va passar" que passa per suport psicològic entre altres. I és que Salellas ha destacat que a la zona "hi ha una commoció elevada perquè és un episodi excepcional que no havia passat mai a la nostra ciutat". Finalment, ha anunciat que Generalitat i ajuntament han "començat a parlar i a posar les bases per un pla integral pel barri de la Font de la Pólvora que no serà un tema immediat i que hem de treballar amb el conjunt d'administracions i que ens ha d'ajudar a també plantejar propostes pel barri.

Finalment, també ha explicat que representants de tot l'equip de govern, de totes les formacions, han anat aquest matí a la Sopa a parlar amb una reunió amb els treballadors i els han traslladat el "condol als treballadors i poder-los escoltar per donar-los ajuda i suport en unes hores que no són fàcils", ha subratllat..