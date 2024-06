Els Mossos rastregen el subfusell del doble crim de Girona: "No és normal que tingués un kalàixnikov a casa"

Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una recerca per atrapar Guillermo C.H. i a dos membres més de la seva família que van fugir amb ell la revetlla de Sant Joan després de disparar contra un grup de persones en el barri de la Font de la Pólvora de Girona. El sospitós va usar un subfusell d'assalt que va posar fi a la vida d'un home, membre d'un clan gitano, i d'una dona, cunyada del mort a la qual va acabar atropellant, i va deixar ferits dos menors.

Després d'aquest incident, els Mossos van iniciar un dispositiu per atrapar als sospitosos. Davant la possibilitat que fugissin cap a Figueres i França o cap a Andalusia, comunitat en la qual l'escapolit té família, la policia ha ampliat el radi de cerca i ha demanat col·laboració a altres cossos i forces de seguretat tant de la resta d'Espanya com d'Europa.

La policia ha blindat en les últimes hores el barri després del doble crim. Els fets es van originar arran d'una baralla entre menors que va acabar amb la intervenció de les seves famílies, totes d'ètnia gitana, que es van enfrontar al carrer durant la revetlla. En la batussa, Guillermo, el pare d'un dels nens, va treure un subfusell i va disparar contra l'altra família. Va morir el pare de l'altre nen, de 48 anys, i la seva cunyada, de 44 anys.

Narcos i armes de guerra

Paral·lelament a la cerca dels sospitosos, els Mossos han iniciat una altra recerca per determinar l'origen de l'arma de guerra que Guillermo tenia a la seva casa i amb la qual va disparar la nit dels fets en el barri. Fonts policials remarquen que es tracta d'una persona amb un ampli historial delictiu relacionat amb el narcotràfic. De fet, s'han trobat plantacions de marihuana en locals i habitatges aïllats de la seva propietat.

Les imatges del tiroteig mortal al barri de la Font de la Pólvora / Aniol Resclosa

A més, consta que podria tenir accés a armes de foc per a la seva pròpia protecció davant assalts per part d'altres narcotraficants. La nit de Sant Joan, va usar el subfusell per liquidar de la forma més tràgica una disputa veïnal. El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha admès que "no és normal que el presumpte assassí de Girona tingués un kalàixnikov a casa. Està lligat al comerç de la droga", ha dit.

En una entrevista en RAC1, Ferrer ha admès que la violència vinculada al narcotràfic ha anat pujant en els últims anys malgrat que "Catalunya està molt lluny de convertir-se en Marsella". El que és clar és que en els últims cops policials contra bandes de narcotraficants s'han requisat armes de guerra. "No sols es limiten a pistoles, ara estan més preparats i, fins i tot en algun desembarcament amb narcollanxes, usen armes professionals", expliquen fonts policials.

Encara que els narcos recorren a aquestes armes per repelar assalts d'altres traficants de droga, el fet és que ja s'han produït tirotejos, com el de Girona o un a Nou Barris a Barcelona a plena llum del dia, que han posat en risc la vida de la ciutadania. Per això, per a la policia és determinant trobar rastres per desmantellar la xarxa de compra i venda d'aquesta mena de subfusells automàtics, pistoles i escopetes.

Armes als carrers

Pere Ferrer ha assenyalat l'augment de bandes de narcos que a més del tràfic de drogues es dediquen al tràfic d'armes i ha apuntat que el context bèl·lic actual, amb una guerra en marxa a Ucraïna, afavoreix aquest tràfic d'armes.

Sobre l'assumpte de les armes de guerra s'ha referit també l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha instat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a donar explicacions sobre el tràfic d'armes. Salellas no s'explica que el principal sospitós del tiroteig estigués en llibertat i lamenta que tingués a la seva casa un subfusell d'assalt: "El que em sembla més greu de tot és que hi hagi aquestes armes a la nostra ciutat", ha dit. "Hi ha un ministre de l'Interior i algú amb competències molt grans d'un Estat que ha d'explicar per què hi ha armes com aquesta a les nostres ciutats", ha insistit l'alcalde.

L'Ajuntament de Girona celebrarà aquest dijous una Junta de Seguretat Local per abordar els fets de la Font de la Pólvora a la qual acudirà el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, segons ha confirmat la portaveu del Govern, Patricia Plaja. "És important parlar de seguretat i obrir tots els debats necessaris fent aportacions i solucions i fugint de discursos alarmistes, populistes, i de discursos racistes i demagogs, que serveixen per alimentar a les perilloses infàmies de l'extrema dreta", ha assenyalat Plaja.

