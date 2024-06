Un partit fundador de Guanyem Girona critica el «triomfalisme» del balanç primer any de govern

Lluita Internacionalista, un dels partits que es va unir amb la CUP per fundar Guanyem Girona, critica el balanç «triomfalista» del primer any de mandat de la formació que lidera el govern de la ciutat. Lluita Internacionalista va decidir abandonar Guanyem quan va fer el salt al poder de la mà d’ERC i de «la dreta catalana» de Junts.

El partit considera que des de que Guanyem governa s’estan aplicant criteris que «no responen als principis d’una organització d’esquerres i anticapitalista». De fet, assenyalen que s’estan executant «els equilibris d’idearis de transformació de ciutat», que són «continuisme de les polítiques de governs anteriors», on «cada partit controla la seva parcel·la» i indica que «a la paremiologia catalana en diríem que “entre bombers no es trepitgen la manguera”». Es pregunten si s’ha avançat en «combatre la Girona burgesa» en aspectes com ara «l’especulació, privatització, turistificació sense mesura i gentrificació, el poder de l’església», entre d’altres a la que tant s’han «oposat» i si el consistori «ha girat cap a les barriades obreres i populars des de la constitució de Guanyem i si s’ha avançat en la república catalana front l’autonomisme de Junts i ERC». «Nosaltres creiem que no», assevera Lluita Internacionalista en un comunicat.

Ocupació i municipalització

Exposen diferents exemples. Sobre l’ocupació, consideren que «no s’ha encetat un projecte nou cap a joves dels barris o que han estat expulsats de centres tutelats que es troben a l’atur i al carrer» ni s’ha iniciat «el projecte, per exemple, d’una escola taller, ni se’n parla públicament».

Pel que fa la municipalització, apunten que es va aprovar ja el 2022 la de l’aigua però recorden que «amb aquest govern no s’ha avançat en altres serveis com poden ser els i les de treballadores de neteja d’edificis i locals de les dependències municipals, l´empresa encarregada de la recollida de residus i la neteja viària de Girona, els tanatoris», entre d’altres. «Es mantenen les privatitzacions dels governs anteriors d’ERC i Junts», lamenten.

Impostos i turisme

Respecte dels impostos apunten que els augments en l’IBI i escombraries «suposa un greuge més de càrrega per a la classe treballadora».

I molts altres aspectes. Lluita Internacionalista considera, per exemple que «se segueix amb la política de turistificació sense mesura i gentrificació del Barri Vell» i que «Salellas en repeteix que el turisme genera economia i riquesa a la ciutat, el vell discurs possibilista». «Seguim amb la Girona burgesa que tant criticàvem», consideren.

Cartañà i Internacionalisme

També lamenten que l’ajuntament continuï pagant el lloguer del Cartañà per l’institut Ermessenda «quan no té la responsabilitat d’un edifici d’un centre de secundària», considera que no fet força per defensar el dret de vot de tots els ciutadans i que «l’Ajuntament no ha liderat la solidaritat en defensa del poble palestí i ucraïnès» ni s’ha visualitzat «el genocidi que pateix el poble palestí», entre d’altres.

