Prieto ofereix reforços policials després del doble crim al barri de la Font de la Pólvora de Girona

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha ofert reforços policials després del doble crim del barri de la Font de la Pólvora de Girona, la nit de Sant Joan. En un missatge a les xarxes socials, ha recordat que tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional estan a disposició de l'Ajuntament gironí i dels Mossos per reforçar "en l'àmbit de les seves competències" els dispositius de seguretat com ho han "fet sempre". Aquest dimarts s'ha celebrat un minut de silenci a la porta del consistori. A més, a primera hora el govern local ha mantingut una reunió per analitzar el reforç policial que es mantindrà a la zona, oferir acompanyament psicològic a familiars i amics i abordar el pla integral al barri.

Per altra banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha convocat una junta local de seguretat extraordinària per dijous. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha confirmat la seva assistència.