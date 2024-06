Reparen el passeig fluvial de Sant Ponç que va destrossar el «Gloria» fa 4 anys i mig

Un grup de treballadors i maquinària pesant està enllestint les obres per condicionar el camí verd que ressegueix el riu Ter al barri de Sant Ponç passant per darrera del GeEEG i l’hospital Josep Trueta. La zona va quedar molt afectada pel temporal «Gloria» del gener de l’any 2020 i des d’aleshores el terreny tenia ple d’irregularitats que en algun punt fins i tot dificultaven pas de persones, animals o bicicletes.

El desbordament del riu Ter al seu pas pel barri de Sant Ponç va deixar la llera del riu molt malmesa, arrossegant el material de la plataforma de la via verda i deixant el material únicament de la base. Es tracta d’una zona de passeig, esport i oci.

El que era un camí ample va queda totalment enfonsat, amb pedres de grans dimensions al mig.

Estat del camí a conseqüència del temporal. / Marc Martí

Els usuaris havien de buscar la manera d’avançar pels laterals. Fa un any i mig, un ciclista es va ver mal en caure i el seu rescat va ser molt complicat per la dificultat d’accés d’una ambulància.

La superfície de l’àmbit d’actuació és d’aproximadament 970 metres lineals per tres metres d’amplada a la coronació a la plataforma.

L'actuació

L’actuació consisteix en un reperfilat de la base a tot el tram, una capa de base amb material seleccionat on sigui necessari de gruix variable entre 35 centímetres i un metre per reomplir els forats que va deixar el temporal i posteriorment una capa de tot-ú de 20 centímetres i una coronació del tram de cinc centímetres, aconseguint una plataforma de tres metres de coronació, i respectant la cota original del terreny d’abans del temporal.

El camí, recentment perfilat. / Tapi Carreras

Les obres les ha adjudicat el Consorci de les Vies Verdes a l’empresa Massachs Obres i Paisatge per uns 72.545 euros i hi ha una subvenció dels fons europeus Next Generation. És l’empresa que va fer l’oferta més beneficiosa de les set que van proposar fer els treballs. El preu de sortida del concurs públic era de 89.013 euros.

La subvenció s’ha aconseguit dins d’un «pla i estratègia de ciutat a favor de la mobilitat sostenible i activa i de millora de l’accés a espais de gran valor patrimonial ambiental».

