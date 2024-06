El circ de Fires tornarà a plantar-se al solar polèmic a tocar del riu Ter

El circ de les Fires de Girona tornarà a plantar la carpa al polèmic solar conegut com a Triangle del Ter. Es tracta d’un terreny en disputa per la propietat, des de fa anys, entre l’Ajuntament de Girona i una família (Masó- Bru). Pel mig hi ha diversos contenciosos oberts, entre els quals s’utilitaza precisament l’argument que l’Ajuntament utilitza el solar com si fos seu per cobrar la instal·lació d’aquest circ. L’Ajuntament manté que diferents proves serveixen per atorgar-ne la titularitat, mentre que la família assegura tenir també proves i plànols que demostren la seva propietat.

Es tracta d’una parcel·la de terra entre el pont de Fontajau, el riu Ter, l’Auditori i la rotonda de l’Assemblea de Catalunya. L’any passat, el circ de les Fires també va instal·lar-se en aquest punt on es va poder viure un espectacle inèdit i únic entre Tortell Poltrona i el Circ Històric Raluy.

El Circ Històric Raluy i el pallasso Tortell Poltrona units un espectacle inèdit, l'any passat. / Raluy

En anteriors anys, s’havia esquivat aquesta opció i el circ es va arribar a situar en un terreny a Fontajau, entre un König i el complex de cinemes.

La idea de l’Ajuntament és que hi hagi circ del 25 d’octubre al 3 de novembre, ambdós inclosos. L’adjudicatari podrà començar a instal·lar les infraestructures del circ a partir del 21 d’octubre.

El 4 de novembre el circ haurà d'estar desmuntat i que s’hagin retirat els estris i elements que s’hi haguessin instal·lat, deixant així lliure l’espai.

Jornada econòmica

Els circs interessats en presentar el seu espectacle per les Fires ja poden presentar la seva oferta econòmica respectant l’import mínim inicial de 1.626,36 euros.

Entre els condicionats que caldrà seguir hi ha l’establiment d’una sessió solidària en què el titular de l’autorització haurà de posar les entrades al preu de tres euros. Tot plegat apareix en les bases reguladores que regiran l’adjudicació de llicència o autorització d’ús privatiu per muntar aquest circ.

Aquí s’estableix que «aquest emplaçament pot variar per causes de força major».

