Els Mossos troben el subfusell utilitzat en el doble crim de la Font de la Pólvora

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el subfusell AK-47 utilitzat durant el doble crim de la Font de la Pólvora i que el presumpte autor hauria abandonat durant la seva fugida amb altres persones després del tiroteig de la nit de Sant Joan. L'han localitzat al barri de Vila-roja després d'una llarga recerca des del dia dels fets.

Així ho ha confirmat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena en una entrevista a Catalunya Ràdio. Aquest es mostra convençut que la policia trobarà pròximament el fugitiu i el portarà davant la justícia.

Així doncs, el kalàixnikov ja està en mans dels Mossos d'Esquadra que intenten traçar també l'origen d'aquesta arma de foc llarga. A banda d'aquesta arma, segons informava ahir el Caso, també s'hauria usat una arma curta en aquest crim. Aquesta per ara no ha transcendit que s'hagi trobat.

Cal recordar, que el crim es va produir la nit de Sant Joan durant un sopar de celebració al barri entre dues famílies. Dues dones es van discutir per un tema vinculat amb els fills menors d'edat. A continuació va començar un tiroteig que va posar fi a la vida d'un home de 48 anys i d'una dona de 44, que eren cunyats. També van resultar ferits una dona i un menor de 14 anys, fill de l'home que va morir a trets.

Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant al presumpte autor així com les altres persones que van marxar amb ell després del doble crim. Se sospita que podria ser a Granada, on té família tot i que ahir va aparèixer un cotxe seu calcinat a Mont-ras. El cas es manté sota secret de sumari.

Reforç policial amb el GEI al barri

D'altra banda, s'ha reforçat la presència policial al barri de cara a la vetlla i els funerals de les dues víctimes així com per mantenir la pau al barri que es preveuen ben aviat. Això implicarà més presència d'efectius d'ordre públic per si hi hagués algun tipus d'enfrontament. El conseller d'Interior també ha confirmat la presència del Grup Especial d'Intervenció (GEI) al barri.

Encara es manté el dispositiu preventiu policial a l'hospital Josep Trueta de Girona on es troben ingressats encara un menor de 14 anys i una dona que també van resultar ferits durant el tiroteig mortal.

Pel que fa a les víctimes mortals, aquest matí han arribat al tanatori de Girona situat a Vila-roja procedents de l'Institut de Medicina Legal de Girona on se'ls ha fet l'autòpsia. Està previst que durant el dia es faci la vetlla dels difunts i en les pròximes hores o dies el funeral al barri.

Això ha fet que alguns familiars i coneguts de les víctimes concentressin a la zona i d'altra banda, que s'incrementés la presència policial a l'entorn amb efectius d'ordre públic i un helicòpter dels Mossos que sobrevolava la zona.

Joan Ignasi Elena també ha lamentat que la producció i el tràfic de marihuana està vinculat amb l'auge de les armes i que els Mossos treballen aquest àmbit i problemàtica.

D'altra banda, s'ha

Revenja i represàlies

Aquesta matinada hi ha hagut un incendi cap a la una de la matinada que seria provocat també el mateix barri. Concretament, han cremat una llanxa petita i cinc motos que es trobaven estacionades entre el carrer de la Font de la Pólvora i l'Avellaner. Els Bombers han hagut de sufocar les flames i hi han treballat durant una mitja hora de matinada. No es descarta que també sigui fruit de la revenja entre els dos clans implicats en el tràgic succés. A la zona també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona.

Cal recordar que ahir va aparèixer a Mont-ras un vehicle d'alta gamma a nom del presumpte autor del crim en flames. Un cotxe que podria haver abandonat la família de les víctimes o bé, el d'aquest. L'home encara es troba en parador desconegut i és molt conegut per la policia pels seus antecedents, molts d'ells de caràcter violent i també per tràfic de drogues i armes.