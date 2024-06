El govern de Salt diu que ha executat un 28% del Pla d’Acció Municipal

El govern municipal de Salt, format pels grups d’ERC i Junts, fan una bona valoració del primer any de govern, ja que, segons apunten "en aquests darrers dotze mesos s’han pogut executar fins a un 28% de les actuacions previstes en el Pla d’Acció Municipal (PAM)", que es va presentar fa uns mesos amb més d’un centenar d’actuacions previstes i que és el full de ruta que vol seguir el govern municipal fins al 2027.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, posa èmfasi “el bon clima de treball de l’equip de govern per avançar plegats cap als objectius marcats i millorar la vida dels saltencs i saltenques”. Viñas afegeix que en l’any de mandat “des del govern municipal hem endegat la majoria de línies mestres marcades en el pacte amb Junts per fer progressar el municipi en les línies que hem acordat per aquest mandat i, per això, també hem comptat amb el suport d’IPS-CUP amb qui vam assolir un pacte d’estabilitat i també s’ha avançat amb els acords que vam assolir amb ells”. Un suport clau per poder aprovar el pressupost per aquest 2024 i seguir endavant amb els eixos estratègics que contempla el PAM. D’entre els projectes que han anat avançant “posem en relleu els passos fets en el projecte del futur Campus de Salut que hem avançat a nivell urbanístic i això ja permet a la Generalitat avançar en paral·lel per un projecte que ja no pot aturar-se fins que sigui una realitat i que suposarà una nova oportunitat per Salt a nivell econòmic i social”.

Desnonaments aturats

Per la seva banda, la primera tinenta d’alcaldia, Fanny Carabellido, també posa en valor que “des del primer dia l’equip de govern s’ha centrat a fer feina i portar a terme aquells projectes coincidents que han de permetre millorar els serveis i la vida als veïns i veïnes de Salt”. En els àmbits més dirigits a les persones, Carabellido destaca “la feina feta a serveis socials amb els diversos programes amb marxa o com la bona feina ha aturat més de 130 desnonaments en els darrers 11 mesos, així com les millores que hem anat introduint a nivell educatiu, seguint lluitant contra la segregació escolar, i millorant l’atenció a les famílies amb la nova oficina de l’OME”. En aquest sentit, també se subratlla “les millores en mobilitat que s’han introduït aquest darrer any, la renovació de parc infantils que s’ha efectuat a diversos punts, com a Plaça Catalunya en les darreres setmanes, o la definició de 12 espais del poble perquè funcionin com a refugis climàtics quan arribin les onades de calor”.

Dels quatre eixos de treball amb què es va dividir el document és l’àmbit de la cultura i el coneixement el que més ha avançat amb els projectes marcats en aquests dotze mesos de treball d’aquest mandat i ja s’ha assolit un 43% dels propòsits. Així alguns dels objectius acomplerts en aquest àmbit són el nou espai per a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) que ja es va posar en marxa coincidint amb el procés de preinscripció escolar per al curs que ve i que també ha centralitzat les preinscripcions per als casals municipals d’estiu. Una altra fita que s’ha acomplert en aquest primer any ha estat l’aprovació del nou Pla de Joventut, que preveu 88 actuacions, de les quals 37 són noves i en destaca el propòsit de constituir un consell de joves i adolescents.

Centre d'Arts Escèniques

En aquest mateix eix, però en l’àmbit cultural destaca els passos que s’han realitzat en la consolidació i projecció d’un espai com el Centre d’Arts Escèniques d’El Canal de Salt, que ha obtingut finançament per part de la Generalitat, ha augmentat el pressupost anual i forma part d’un projecte transfronterer europeu relacionat amb la disciplina del circ. També l’Escola d’Art Municipal de Belles Arts (EMBA) ha acostat la cultura a nous col·lectius, com per exemple, amb el reforç de lligams amb l’IAS per afegir cursos per adults usuaris del servei de salut mental del Parc Hospitalari Martí Julià o la prova pilot que es farà al juliol perquè joves usuaris participin en un projecte teatral amb el grup d’Escenaris Especials. Un dels propòsits és acostar la cultura i el patrimoni saltenc als ciutadans i s’han elaborat un seguit de rutes per aprendre jugant que ja estan a la seva recta final i es presentaran en poques setmanes. Per protegir el català i potenciar-lo com a llengua vehicular del consistori, s’han realitzat cursos de formació als treballadors municipals per dotar-los d’estratègies per mantenir el català en l’atenció als ciutadans que acudeixen al consistori. En paral·lel, es treballa amb el pla de comunicació institucional, que es troba a la seva recta final i ha de permetre definir en els propers mesos quina és la línia a seguir per part del consistori, per garantir l’accés a la informació parts dels saltencs i saltenques, complint així amb alguns dels acords assolits amb IPS-CUP.

Sector sud

Durant tot el mandat, el desenvolupament del Sector Sud, on s’hi ha d’ubicar el futur Campus de Salut és cabdal per garantir l’arribada del nou hospital Josep Trueta, les facultats universitàries de l’àmbit de la salut i el clúster en investigació. L’esforç urbanístic i administratiu ha permès que entre final de l’any passat i els primers mesos d’aquest 2024 s’hagin pogut fer passes importants per al desenvolupament del projecte. Així, ja s’ha establert el conveni amb la Generalitat per cedir-li la C-65 i que sigui el govern català que executi l’obra per adequar els nous accessos amb al futur Campus de Salut. S’han subscrit acords amb Girona per facilitar la gestió de documents i àmbits compartits per guanyar temps i eficiència en la tramitació, i a nivell municipal ja s’ha aprovat l’avanç de pla parcial de tot el sector i, en concret, del primer àmbit que és on s’ha de desenvolupar el futur Campus de Salut. Això ha permès que la Generalitat ja pugui iniciar els tràmits per al concurs d’idees que definirà com es distribueixen tots els elements sobre el terreny.

En l’àmbit de progrés econòmic i creixement s’ha aconseguit portar a terme un 28% de les accions proposades. Entre elles, destaca la definició dels refugis climàtics que ja van passar per al plenari i que ja han d’estar a punt per aquest estiu, així com l’augment de freqüències de la línia L9 que ara passa cada 30 minuts amb la incorporació de nous busos elèctrics que és l’avantsala de les millores que aportarà el projecte del BR Cat que executarà la Generalitat, així mateix com la posada en marxa de bonificacions per a persones amb discapacitat igual o superior al 65% que ja s’han implementat aquest any o l’ampliació de la bonificació per estudiants. Si ens fixem amb l’esforç per mitigar l’efecte del canvi climàtic ja s’han fet passes per a la instal·lació de plaques solars a les Naus Guixeres i a la pista poliesportiva que han de garantir l’autoconsum d’aquestes equipaments municipals.

La licitació ja s’ha fet i si han presentat una vintena d’empreses que permetrà instal·lar cobertes fotovoltaiques en cada cas, amb la previsió que a final d’any ja estiguin realitzades les obres que s’adjudicaran properament. De fet, alguns dels projectes ja executats és la renovació de l’enllumenat del camp de futbol del Pla que ha incorporat tecnologia LED amb una inversió de 48.000 euros i es troba en marxa la millora de la coberta del pavelló municipal, on fa pocs mesos es va instal·lar un marcador nou i aquest estiu es faran millores a la pista.

Des de l’EMO han aprofundit en els cursos de formació i el bon treball del servei municipal per fomentar l’ocupació ha permès mantenir aquests primer semestre d’any amb els millors índexs d’atur dels darrers 15 anys, situant-se per sota dels 2.000 aturats, per bé que el govern té clar que no es abaixar la guàrdia i cal seguir treballant per fer baixar més la taxa d’aturats al municipi. Durant el 2023, l’EMO va inserir a més de 370 persones i va atendre a més de 1.700 persones en l’assessorament i acompanyament per trobar feina.

En els àmbits de les persones, així mateix com l’entorn natural i la sostenbilitat el percentatge d’execució se situen entre el 21 i 23% i han permès posar fil a l’agulla a projecte importants a l’acord de govern, com el nou centre de salut jove que ja ha fet els primers passos per ser una realitat en els propers mesos o el segon espai del programa "Minuts menuts" que ja s’ha posat en marxa al local del carrer del Greco i la plaça Gaudí per ampliar el servei i oferir aquesta possibilitat en un altre punt del municipi. També en habitatge s’ha seguit amb les polítiques per incrementar els pisos de la borsa municipals que estan llogats i seguir ampliant la mateixa borsa en els propers anys.

El PAM és un document viu que s’actualitza davant de nous projectes que s’hi incoporen o els avenços que es van produint en alguns dels ja inclosos.