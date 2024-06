Més de 300 aspirants per set places d’administratiu a l’Ajuntament de Girona

Un total de 306 persones s’han apuntat al procés de selecció obert per l’Ajuntament de Girona per set places que han quedat lliures com a administratius. N’hi ha que estaran de cara al públic i altres no i són vacants en diferents àrees municipals.

Tres de les places que surten a concurs són d’administratius d’atenció al públic: una per als serveis centrals de la Policia Municipal i dues per al servei de recaptació. Aquestes tres persones rebran una retribució bruta anual de 30.833,01 euros i tindran un contracte per 35 hores setmanals. Les altres quatre places vacants d’administratius són per a la secció de Sistemes Informàtics, per al Centre Cultural La Mercè, per al Servei d’Esports i per a l’àrea Acció Climàtica. Cadascuna d’aquestes quatre persones percebrà una retribució anual bruta de 30.563,79 euros també per 35 hores de treball setmanal. Tots els aspirants hauran d’acreditar estar en possessió del títol de Batxiller Tècnic o equivalent, tenir coneixements de nivell de suficiència de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana) i tenir coneixements de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de nivell mitjà (si no, es valoraran a partir d’una prova específica).

Temari a estudiar pel dia 13

La primera de les proves es farà el 13 de juliol amb un examen teòric. Els aspirants estan cridats a presentar-se a l’Auditori-Palau de Congressos el dissabte 13 de juliol, a les deu del matí. Aquell dia hauran de respondre un qüestionari tipus test d’un temari que ja coneixen. Entre d’altres, aspectes sobre la Constitució, l’organització territorial de l’Estat, les competències municipals, l’estructura de l’Ajuntament de Girona, el dret administratiu, fonts del dret públic, la instrucció del procediment administratiu, l’acte administratiu, els recursos administratius, la potestat sancionadora, el Reglament Orgànic Municipal, els drets dels ciutadans a la informació, els tributs locals, les hisendes locals, la funció pública local, el personal al servei de les entitats locals, els principals instruments d’ordenació a la funció pública, el servei públic, els béns de les entitats locals, les formes d’activitat de les entitats locals, la contractació administrativa o la potestat normativa de les entitats locals, entre d’altres.

També hi haurà un examen pràctic consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal.

A més a més, s’haurà de demostrar tenir suficient nivell de català i de tecnologies de la informació amb un examen (aquells qui no ho hagi acreditat amb anterioritat).

