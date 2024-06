Sarrià aprova un pla d’emergència que regula accions per la sequera

L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha aprovat un Pla d’Emergència per Sequera que regula els processos, accions i actuacions que caldrà fer per donar compliment a les mesures previstes en cadascun dels estats d’emergència. També descriu els equipaments i recursos hídrics disponibles i les possibilitats de créixer per obtenir aigua, planificant les necessitats que pugui tenir el municipi en els propers anys. Permetrà que l’Ajuntament pugui activar de manera ràpida els mecanismes d’estalvi per fer front a la sequera.

El pla també desenvolupa les mesures de prevenció prioritàries per mantenir la xarxa de distribució, com ara la reducció del nombre d’avaries i les interrupcions en el servei. De fet, ja s’han començat a substituir les línies de transport i distribució que presenten índex d’avaries elevats o que són de materials obsolets o nocius. n