Girona pacifica el trànsit de vehicles de diferents carrers del barri de Germans Sàbat

L’Ajuntament de Girona ha pacificat el trànsit de vehicles de diferents carrers del barri de Germans Sàbat. Concretament, i segons explica l'Ajuntament en un comunicat, algunes vies han passat a ser de prioritat per a les persones vianants i, a més, s’ha senyalitzat la limitació de la velocitat a 30 i 20 km/h com a recordatori. Aquests dies les brigades han finalitzat els treballs de senyalització.

"Avançar cap a una ciutat més amable és tenir cura dels barris perquè les persones que hi viuen puguin fer la vida de la manera més agradable possible i amb més seguretat. Amb aquest seguit d'actuacions prioritzem les persones vianants de Germans Sàbat, que senten el barri com un petit poble", ha afirmat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de l’Ajuntament de Girona, Cristina Andreu Displas

Vuit carrers de 30 km/h han passat a ser vies amb prioritat per a les persones vianants. Es tracta de la pujada de la Font de Germans Sàbat, la plaça dels Germans Sàbat i els carrers de les Monges Vedruna, de la Mutualitat, de l'Autopista, del Pou, del Mig (excepte els números del 8 al 18) i del Camp de Futbol.

També han passat a ser de prioritat per a les persones vianants deu carrers estrets i sense vorera que tenen un límit de velocitat de 20 km/h i que són utilitzats per accedir als habitatges. Les vies on s’ha aplicat aquesta nova normativa són: els carrers de Margarita Díaz Gimbernat, dels Perruquers, de les Botigueres, del Pi, del Mig (dels números 8 al 18), Petit, del Dotze d'Agost i de les Dones, i les places de la Verge del Pi i del Capellà.

Aquests dies, la brigada municipal ha instal·lat els senyals que indiquen la prioritat de pas per a les persones vianants i ha senyalitzat les noves marques viàries a la calçada i també els estacionaments. A més, per tal de millorar la visibilitat dels passos de vianants s’han marcat aparcaments de motos al costat d’aquests.