Girona renova el contracte de llum amb Endesa i Iberdrola per 3,6 milions

L'Ajuntament de Girona continuarà un any més amb el subministrament elèctric de dues grans companyies: Endesa i Iberdrola. El ple municipal ha aprovat l'adhesió a l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis de subministrament d'energia elèctrica que tindrà un cost estimat de 3,6 milions. D'aquests, 3,4 milions seran per a Endesa. Només el govern ha avalat la pròrroga mentre tota l'oposició ha recordat que Guanyem, quan estava a l'oposició, era molt crític amb aquests dues multinacionals i demanava trencar-hi perquè "abusaven" dels ciutadans. El PSC i el PP s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra.

El contracte acabava el 30 de juny i si no s'hagués renovat hi havia la possibilitat que la ciutat es quedés sense llum. Per aquest motiu s'ha hagut de convocar un ple extraordinari i votar la urgència del punt. L'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat que no ho han pogut fer abans perquè hi havia tràmits pendents dins de l'Associació Catalana de Municipis.

La regidora del PSC Bea Esporrín, ha recordat que Guanyem quan estava a l'oposició, assenyalava que no avalaria una pròrroga amb aquests dues companyies que segons la formació liderada per Lluc Salellas, "abusen i se'n riuen dels ciutadans" i que reclamava "trencar aquest oligopoli" amb alternatives a nivell de comercialitzadores. La representant socialista ha demanat saber què s'ha fet des que fa un any han entrat al govern per canviar aquest fet. També ha demanat al govern que exerceix el poder de negociació perquè Endesa millori l’estat de la xarxa elèctrica de la ciutat, especialment amb l’arribada de la calor.

El regidor del PP, Jaume Veray, també ha recordat que el govern s'havia compromès a "mirar alternatives" i ha preguntat si s'hi havia treballat. Francisco Javier Domínguez (Vox) ha considerat que amb la nova pròrroga el govern mostra "improvització" i també ha recordat que Guanyem considerava aquestes multinacionals "abusaven dels ciutadans".

Sobre l'estat de la xarxa, l'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat que han fet entre vuit i deu reunions amb la companyia per parlar de millores i analitzar els punts dèbils.

Com a replica a totes les preguntes dels tres grups de l'oposició, el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha explicat les quatre línies de treball que estan seguint buscant tant la reducció del consum com l’estalvi econòmic associat per tal d’acostar-se a la sobirania energètica.

Reducció de consum

Una de les principals línies de treball és la de l’estalvi i l’eficiència energètica. En aquest sentit, l’Ajuntament no parteix de zero i ja s’havien implementat diverses mesures en aquesta línia. La reducció del consum és un dels principals objectius i el 2023 ja es van començar a veure els primers resultats: el consum energètic municipal es va reduir un 6% respecte a l’any anterior.

A més, en aquest punt, s’estan revisant tots els sistemes de monitorització i telecontrol de les instal·lacions dels equipaments i de l’espai públic per garantir que s’ajusten a les necessitats dels serveis i de les normatives en matèria d’eficiència energètica. Adequar els horaris i calendaris dels llums que s’encenen automàticament o ajustar els termòstats a les necessitats són dues mesures concretes que ja s’estan treballant.

Paral·lelament, el consistori també aposta per les inversions en matèria de millores dels aïllaments i dels tancaments per fomentar l’estalvi energètic passiu i adequar progressivament els equipaments municipals a les necessitats climàtiques.

Autoproducció

En segon lloc, l’autoproducció energètica del propi Ajuntament també s’està potenciant. Recentment, Girona ha anunciat que es projecta ubicar un camp solar amb més de 700 plaques fotovoltaiques al recinte de la depuradora de Campdorà per a l’autoconsum, projecte finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En la mateixa línia, en els darrers anys també s’han col·locat plaques fotovoltaiques en diversos equipaments municipals com el Mercat del Lleó, el Pavelló de Vila-roja i l’Escola Font de la Pólvora. L’estratègia energètica del consistori busca que a mitjà termini el màxim d’equipaments municipals generin la seva pròpia energia i puguin socialitzar-ne els excedents.

Així mateix, l’Ajuntament ja va anunciar que augmentava la inversió a la futura pista coberta de Fontajau per incorporar-hi també plaques solars. També es farà un estudi del potencial de les teulades de la ciutat amb la Diputació de Girona.

Cerca d'alternatives

El tercer eix és la cerca d’alternatives en el subministrament energètic. En aquest punt el govern participa activament a l’Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) i està estudiant diferents alternatives de compra pública d’energia, amb la voluntat de poder-les implantar durant aquest mandat. En aquest sentit, l’Ajuntament ja ha traslladat a la Generalitat la voluntat que el consistori pugui adherir-se a l’Energètica, l’empresa pública d’energia de la Generalitat, per tal que la societat passi a considerar-se un mitjà propi de l’Ajuntament i encarregar-se del subministrament elèctric del consistori.

Participació ciutadana

també s’enceta una línia de treball centrada en la participació ciutadana. Es desenvoluparà una guia de cessió de teulades per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques amb la Diputació de Girona i es donarà suport a les comunitats energètiques locals que s’estan constituint en alguns barris.