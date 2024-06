L'Ajuntament de Girona té com a enginyera ambiental l'exgerent acomiadada de l'empresa d'aigües

L'Ajuntament de Girona té com a enginyera de serveis mediambientals a Laura Mascort i Tomàs. És la persona que va ser acomiadada de l'empresa d'aigües de Girona, Salt i Sarrià Cicle de l'Aigua del Ter (Catsa) per, presumptament, una falta disciplinària greu que consistiria en espiar el correu electrònic d'un dels treballadors de la societat. Va ser acomiadada el 13 de juliol de l'any passat com a gerent i director tècnica de la companyia.

El regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, ha explicat que no hi ha cap impediment legal que faci que aquesta persona pugui optar a una plaça dins de l'Ajunytament, tenint en compte que Catsa és una entitat jurídica diferent, tot i ser una empresa pública on hi ha el mateix Ajuntament gironí. "El tractament de la situació que es fa en aquell espai no té afectacions en la seva possible vinculació amb l'Ajuntament de Girona", ha exposat Font.

El regidor ha assenyalat que, en aquest sentit, l'afectada podia presentar-se a qualsevol concurs per una plaça o per una estabilització d'una de les places que havia ocupat perquè "tenia dret a recuperar-la".

Mascort fa tres mesos que treballa a l'Ajuntament com a enginyera. El regidor ha insistit que "no ens hi podíem oposar perquè estaríem infringint la llei".

Laura Mascort és que s'encarrega del contracte d'energia elèctrica prorrogat amb les companyies Endesa i Iberdrola per mitjà d'un acord marc de l'Associació Catalana de Municipis. Els tres grups de l'oposició han mostrat la seva perplexitat davant de la situació.