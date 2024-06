L'autor del doble crim va ser detingut a Vila-roja en una operació internacional contra el tràfic de drogues a l'abril

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto ha anunciat aquest dijous després de la Junta Local de Seguretat que el presumpte autor del doble crim del barri de la Font de la Pólvora va ser detingut en una operació internacional contra el tràfic de drogues el mes d’abril.

La Policia Nacional va arrestar-lo a casa seva a Vila-roja el dia 23 d'abril. El jutge en va dictar el seu ingrés a presó provisional sota fiança. La qual va abonar i en va sortir, segons ha pogut saber Diari de Girona.

En aquesta operació desenvolupada 23 d'abril van ser arrestades 54 persones, 13 d’elles a la província de Girona. Tot va començar per un magatzem de marihuana a l’Hospitalet de Llobregat i posteriorment, la policia va arribar a vincular-ho amb Vila-roja.

En el barri gironí, es van fer sis detinguts, entre aquests el suposat autor del doble crim i la seva dona. Ambdós van ser arrestats a casa seva, la finca de Vila-roja que aquesta setmana han destrossat veïns i familiars de les víctimes del tiroteig mortal.

Redacció

Concretament, en els registres practicats en aquest sector Est de la ciutat van recuperar 20 quilos de cabdells de marihuana, una pistola de 9mm així com nombrosa munició. També van intervenir quatre armes de foc simulades i cinc armes blanques. A la casa del presumpte autor del doble crim hi van trobar fundes d'armes de foc però no la pistola.

D'altra banda, durant el macrooperatiu policial també van requisar més de 10.000 euros dels domicilis del sector Est. En total la policia va portar a terme cinc registres a les comarques de Girona, quatre a Vila-roja i un a Mieres. Dels detinguts, quatre van passar a disposició judicial. La dona del presumpte autor del doble crim, en canvi, va quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera que el jutge demani que declari en seu judicial.

Operatiu de la Policia Nacional contra el tràfic de marihuana a Girona. / CNP

El presumpte autor del doble assassinat es considera un dels principals actors de la banda desmantellada de tipus internacional i va quedar acusat de tres delictes per aquests fets: tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Balanç total

En aquesta operació policial es va desmantellar una banda que enviava droga des de les comarques de Barcelona i Girona fins al nord d'Europa: França, Alemanya i Finlàndia en camions. En el cas de la branca gironina, els investigadors van poder confirmar que des de plantacions pròpies es portava la marihuana fins a un magatzem de l'Hospitalet de Llobregat on també hi aportaven droga diversos proveïdors.

Els membres de l'organització concretament venien marihuana a grups de narcotraficants estrangers i blanquejaven els beneficis obtinguts per aquesta activitat criminal, principalment a través d'inversions immobiliàries. En total, es van arrestar 54 persones, 31 a Espanya, nou a Finlàndia, cinc a Alemanya, cinc a Suècia i quatre a França.

A la banda espanyola, es van practicar 18 registres a les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i Granada. En total es van intervenir 34.000 euros en efectiu i 3.000 euros en criptoactius, a més de 600 quilos de marihuana envasada i milers de plantes en diferents fases de creixement, cinc armes de foc i pistoles elèctriques

La violència emprada per l'organització en les activitats va determinar la col·laboració d'agents especialitzats per dur a terme les detencions. Durant l'explotació operativa es va comptar amb presència de membres d'autoritats policials de Polònia, així com de la Policia de Finlàndia i de la Unitat Nacional d'Europol, a causa del caràcter transnacional.

