El PSC reflexiona sobre els usos de l'aigua a Girona

La Casa de Cultura de Girona ha acollit aquesta dimecres una nova edició dels "Diàlegs per Girona", organitzat per la plataforma Girona pel Canvi centrada en "Els Usos de l'Aigua a la Ciutat". La trobada ha comptat amb l’assistència d’una cinquantena de persones, que han escoltat a Joan Gaya, enginyer industrial i expert en gestió de l’aigua sobre els reptes pendents i les oportunitats en la administració i control de la mateixa. La trobada ha comptat amb la presentació de Pere Parramon, Subdelegat del Govern i membre de Girona pel Canvi, que ha destacat el perfil humà i d’expertesa de Joan Gaya. “No plou menys però plou pitjor. Decreix la precipitació sòlida i per tant perdem els “embassaments” d’aigua en forma de neu als pics de les muntanyes i estem més exposats a inundacions o episodis de pluges com els danes” ha explicat Gaya durant la seva exposició.

Entre els temes tractats, han destacat els reptes que la ciutat enfronta en matèria de gestió hídrica, la relació entre l'aigua i el turisme, o el valor, cost i preu de l'aigua. Gaya ha destacat les dues dessaladores existents a Catalunya i l’estalvi i baix consum de la població han evitat unes conseqüències pitjors, també ha destacat que “existeix la conscienciació ciutadana des de fa més de 20 anys. La capacitat d’estalvi ja no té massa marge, pràcticament ja hem arribat al seu topall”. Pere Parramon ha destacat que “encara que ara plogui no estem exempts de tornar a patir sequera i que encara existeix una manca d’infraestructures i d’eficiència a la xarxa”.

Gaya ha explicat que “dels 2.2000 hm3 de mitja de pluges a Catalunya, un 80% s’evapora, l’aigua aprofitable és entre el 15-20% del que plou. L’aigua disponible és entorn els 3.200 hm3; 620 hm3 per a usos urbans, uns 300 hm3 per a usos industrials específics i 2.200 hm3 destinats a regadius de Catalunya”. Gaya també ha afirmat que “el turisme implica l’11% del consum urbà, un 1,5% del consum total de Catalunya. El turisme aporta el 14% del PIB. És aigua ben venuda”.

Sílvia Paneque ha tancat l’acte fent una reflexió sobre l’aigua: “malgrat les pluges, el cicle de l’aigua i la reflexió entorn de l’aigua que hem de fer per no tornar a la situació que vam viure fins fa un parell de mesos, les consideracions de les mesures d’estalvi son necessàries. Els ajuntaments no han estat culpables de la situació i no calia criminalitzar-los. També cal un pacte nacional de mirada global per veure el recurs de l’aigua no només des de les conques, sinó com a mirada global de Catalunya. Finalment, a Catalunya hi ha la tecnologia per aconseguir que el cicle de l’aigua estigui deslligat de la pluviometria i tenim centres de recerca molt potents com l’ICRA que coneix i pot exportar aquest coneixement i tecnologia”.