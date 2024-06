El reforç policial a la Font de la Pólvora es matindrà "de manera ininterrompuda" fins que el barri recuperi "la normalitat"

El reforç policial a la Font de la Pólvora es mantindrà "de manera ininterrompuda" fins que el barri recuperi "la normalitat". Així ho ha assegurat el conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena després de la celebració de la Junta Local de Seguretat convocada a la ciutat de Girona després del doble crim de la nit de Sant Joan.

En aquest dispositiu hi treballen no només unitats de Seguretat ciutadana sinó també efectius d'ordre públic que seran presents en aquesta zona Est de la ciutat fins que els Mossos creguin que és necessari. Avui mateix el barri es troba blindat perquè s'hi estan celebrant els funerals i els enterraments de l'home i la dona morta en el tiroteig. Això ha provocat que a la zona hi hagi molta presència policial per evitar que hi hagi algun incident.

D'altra banda, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto ha explicat que el presumpte autor del doble crim va ser detingut en un operatiu internacional contra el tràfic de drogues el mes d'abril. La Policia Nacional va arrestar-lo en aquest barri gironí i va sortir-ne en llibertat amb càrrecs dels fets.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, de la seva banda s'ha mostrat satisfet dels compromisos als quals han arribat a la Junta de Seguretat perquè la pau torni al barri. I, d'altra banda, també ha assegurat que amb ha parlat "amb el delegat del Govern i és la voluntat de totes les administracions treballar perquè aquesta presència d'armes a la nostra ciutat i al conjunt del país no vagi a més", en referència al fusell d'assalt usant en el doble crim.