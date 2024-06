Acaba la restauració dels frescos de l'Odeon de Girona

Set mesos després, han acabat les obres de restauració de pintures al fresc a l'interior del 'antiga sala de festes i teatre Odeon, al cor del Barri Vell de Girona. Aquesta rehabilitació era un dels objectius del propietari de l'immoble, l'empresari Miquel Casals. La pintura serà visible a la futura botiga del món de la bicicleta que hi preveu obrir l'empresa Velodrom, llogatera de l'espai i que vol ser més que una botiga de bicicletes i tèxtil i acollir esdeveniments de tot tipus. Inicialment, hi havia d'anar un establiment de restauració,

Al fresc recuperat s'hi poden veure una terrassa coberta amb la seva barana i unes columnes amb vistes al mar. L'empresari està molt content per com ha quedat la pintura, sobretot perquè, la part més a la dreta, havia desaparegut totalment amb el pas dels anys i de diferents intervencions.

L'antiga sala de ball i teatre està tancat des de 2019, quan la fusteria Lladó va cessar l’activitat. Abans, el 2016, ho havia fet Cromats Ensesa. Els dos tallers estaven separats des de principi de la dècada dels noranta per planxes. Va ser el mateix 2019 que el propietari de l’edifici, Miquel Casals, va començar les obres de reforma de l’estructura de l’edifici per evitar que cedís.

Casals tenia clar que per fer-ho de «manera atractiva» havia de «fugir de modernitats» i, per això, va decidir reproduir «tal com eren» antany diferents elements. Així, s’han esculpit de forma molt semblant les baranes, les columnes o els murals igual que eren a mitjan segle XIX, quan l’edifici era una sala de ball i teatre.

Façana de l'antic teatre restaurada en la part superior. / DdG

En paral·lel, també estan molt avançades les obres a la façana de les escales de Sant Martí, on ja es visible la part restaurada amb la que queda pendent, a la part més baixa.