Aquestes són les activitats per la celebració del 15è aniversari de la Fundació Princesa de Girona

La cerimònia anual de lliurament dels Premis Princesa de Girona tindrà lloc el dimecres 10 de juliol, a les 19:15 h., al Palau de Congressos Costa Brava de Lloret de Mar i estarà presidit per S. M. els Reis, amb la presència de S. A. R. la Princesa d’Astúries i Girona i la Infanta Sofía.

En aquest escenari, la Fundació aprofitarà també per celebrar el seu 15è aniversari, una efemèride que coincideix, a més, amb la commemoració dels deu anys del regnat del Rei Felip VI i amb la recent majoria d’edat de la Presidenta d’honor. Durant aquest temps, la Fundació ha tingut com a objectiu convertir-se en un referent per als joves d’aquest país, un espai d’aprenentatge, coneixement, diàleg i trobada, amb les eines i els recursos necessaris per arribar a l’èxit, generant així una gran comunitat de talent que pugui connectar a la Princesa de Girona amb la seva generació.

En aquesta edició especial del XV Aniversari, se celebraran diverses activitats els dies 9, a Sant Feliu de Llobregat i a Lloret de Mar (Girona), i 10, a Lloret de Mar.

Dia 9 de juliol: visita al taller de l’escultor Jaume Plensa

La Princesa d’Astúries i Girona i la Infanta Sofía visitaran el 9 de juliol a la tarda, a Sant Feliu de Llobregat, el taller d’un dels escultors catalans més reconeguts internacionalment: Jaume Plensa. Allà, podran conèixer de primera mà el procés industrial i creatiu de l’artista, que busca introduir bellesa en el dia a dia de les persones impactant en l’espai públic, transformant-lo i creant un diàleg entre allò artístic i allò urbà. Un treball referent per a joves artistes, que veuen l’espai urbà com una eina d’integració a la comunitat i de canvi social i polític. També tindran l’oportunitat de conèixer les escultures en les que Plensa ha estat treballant recentment, així com els seus projectes futurs.

Posteriorment, ja a Lloret de Mar, S. M. els Reis, acompanyats de la Princesa Leonor i la Infanta Sofía, participaran en una trobada informal amb premiats d’edicions anteriors, amb els que celebraran aquests primers 15 anys de vida de la Fundació.

Dia 10: trobada amb joves als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar i reunió del Consell Assessor Jove a l’Hotel Melià Lloret

Seguint amb les activitats realitzades en el marc de la cerimònia d’entrega dels Premis, el dia 10 al matí, als Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar, una trentena de joves compartiran amb la Princesa d’Astúries i Girona i la Infanta Sofía la seva experiència en el diferents programes de la Fundació, que busquen donar suport i promoure el desenvolupament personal i professional d’aquests ajudant-los a arribar en el seu màxim potencial i a convertir-se en agents de canvi positiu a la societat. Com a amfitrió de la jornada, es comptarà amb el lloretenc Marc Schneeberger, Premi Princesa de Girona Recerca 2023. Una actuació musical dels intèrprets del programa «Generació art» tancarà aquesta sessió.

A continuació, l’Hotel Melià Lloret serà l’escenari de la reunió del nou Consell Assessor Jove de la Fundació, liderada per la Princesa d’Astúries i Girona, amb la presencia dels Reis i la Infanta Sofía. La funció d’aquest grup consultiu és descobrir i proposar temàtiques que preocupen els joves. Compost per prop de 20 joves vinculats a l’entitat, sota la presidència de Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, CEO de l’Associació Educativa Itaca i Premi Princesa de Girona Social 2013, al llarg de la reunió s’exposaran els reptes en els que han treballat aquests primers mesos, així com les solucions que proposen.

A més, la Princesa d'Astúries i Girona i la Infanta Sofía tindran l'oportunitat d'assistir a dues presentacions: a la primera, coneixeran d’a prop els detalls de l'informe «Impacte professional de la Intel·ligència Artificial en els joves», elaborat per Deloitte i la Fundació Princesa de Girona, que identifica les habilitats que hauran de desenvolupar els joves en la seva adaptació a un mercat laboral marcat per la IA. En la segona activitat, podran conèixer més sobre el nou programa de Beques Princesa de Girona, que té l'objectiu de facilitar una formació d'alt nivell a joves que destaquen per les seves competències i el seu potencial, a través d'algunes de les escoles de negoci més reconegudes del nostre país: Esade, IE, IESE, IQS i Planeta Formación y Universidades.

Després d'un dinar dels Patrons de la Fundació amb els nous premiats d'enguany, tindrà lloc la XXXIII Reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona, presidida per S. M. el Rei.

Fòrum de talent jove

Al llarg del matí del dia 10 de juliol, a més, més de 150 joves de 40 de les empreses que formen part del Patronat de la Fundació participaran en una trobada, al Costa Brava Hub, en el qual compartiran iniciatives i projectes que estan liderant en les seves empreses i que suposen una aposta per a la innovació. La primera edició d'aquest «Fòrum de talent» proposa una experiència única als participants, treballant de manera col·laborativa al voltant de quatre eixos: el benestar, el desenvolupament professional, el propòsit i la sostenibilitat. Abans de la cerimònia, a més, el públic present al Palau de Congressos Costa Brava podrà conèixer aquests projectes per part dels seus protagonistes, en una «Fira del talent» que s'instal·larà a l'accés.

La cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2024

La cerimònia de lliurament dels Premis Princesa de Girona 2024 tindrà lloc al Palau de Congressos Costa Brava i estarà presidida per S. M. els Reis i S .A. R. la Princesa d'Astúries i Girona i la Infanta Sofía. La gala estarà conduïda pel periodista José Yélamo.

Els Premis Princesa de Girona arriben a la seva 15a edició per a continuar promovent la recerca, la creativitat artística, la innovació, la solidaritat i el talent emprenedor de joves de fins a 35 anys que, amb el seu treball, esforç i dedicació tenen el propòsit de generar un impacte positiu en la nostra societat.

El talent jove tornarà a protagonitzar aquest gran acte, a través dels guardonats d’aquesta edició, referents en la seva matèria, els noms dels quals s’han anat coneixent al llarg del Tour del talent, en les diferents ciutats, durant el primer semestre d’aquest any. Els Premis Princesa de Girona 2024 han reconegut a l’arquitecte i emprenedor social, Antonio Espinosa de los Monteros, en la categoria CreaEmpresa; a l’actriu Victoria Luengo, a la categoria Art; a l’arquitecte i coordinador del programa Asertos desde Quatorze i Arquitectura Sin Fronteras, Daniel Millor Vela, a la categoria Social; i a l’ecòleg evolutiu, biòleg de plantes i genetista, Moisés Expósito-Alonso, a la categoria Recerca. El Premi Princesa de Girona Internacional, aquest any dividit en les categories CreaEmpresa i Recerca, ha guardonat a la cofundadora i directora de Programes Globals de l’empresa amb enfocament social New Sun Road Guatemala, Susana Arrechea, i a la química especialista en desenvolupaments sostenibles i avaluació de l’impacte ambiental, Yarivith González, respectivament.

Durant la cerimònia, es comptarà també amb el testimoni de l’exnadadora olímpica de natació sincronitzada, Ona Carbonell, que parlarà sobre el seu camí a l'èxit, una història de superació que la va portar a convertir-se en l'esportista amb més medalles en la història dels mundials de natació i una de les més reconegudes a Espanya.

La gala també comptarà amb l'actuació musical dels joves de «Generació art», un programa dirigit a artistes emergents que busca fomentar l'educació emocional a través de la música. Presentaran l'himne “La vida es hoy”, cocreada pels mateixos joves i produït pel productor Alejandro Abad, a favor del benestar emocional i la salut mental.

Generació Premiats 2024

Des del mes de gener, la Fundació Princesa de Girona ha anat revelant els noms dels protagonistes de la cerimònia dels Premis Princesa de Girona 2024, que el dia 10 recolliran el guardó de la mà de S. M. els Reis i S. A. R. la Princesa d'Astúries i Girona i la Infanta Sofía.

La categoria CreaEmpresa ha reconegut la trajectòria de l'arquitecte i emprenedor social, Antonio Espinosa de los Monteros, per “la seva capacitat de generació i transformació d'impacte per als grans reptes globals mitjançant la creació d'empreses amb propòsit en el marc de la sostenibilitat”.

L'actriu Victoria Luengo ha estat la guardonada amb el Premi Princesa de Girona Art per “la seva naturalitat i convicció per a expressar -des de la humilitat, el talent, la tenacitat- l'amor pel seu ofici, el cinema i el teatre, la televisió, i la capacitat de la interpretació per a inspirar i commoure al públic i a les noves generacions d'artistes”.

Com a Premi Princesa de Girona Social s'ha proclamat a l'arquitecte i coordinador del programa Asertos desde Quatorze i Arquitectura Sin Fronteras, Daniel Millor Vela, pel “seu compromís vital com a arquitecte i activista social i solidari; promovent la regeneració comunitària de barris vulnerables, empoderant als seus habitants en el desenvolupament del seu propi benestar i millora de la seva salut”.

En la categoria de Recerca, s'ha reconegut a l’ecòleg evolutiu, biòleg de plantes i genetista, Moisés Expósito-Alonso, per “la seva contribució a la recerca en el camp de l'aplicació de la genètica per a entendre l'adaptació de les espècies al canvi climàtic i pel seu gran lideratge en l'emergent camp de la genòmica del futur”.

Finalment, en l'àmbit Internacional, s'ha posat per primera vegada el focus en el talent jove llatinoamericà, amb vocació d'agermanament, i s'ha dividit en dues categories: CreaEmpresa i Recerca. Amb tot, s'ha guardonat a l'enginyera química guatemalenca, doctora en Nanociència i Nanotecnologia, Susana Arrechea, per “ser cofundadora de l'empresa New Sun Road Guatemala que contribueix a l'electrificació, connectivitat i alfabetització digital per a les dones indígenes en comunitats rurals de Guatemala i per la seva tasca en l'educació de nenes i dones joves en les carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques”, i a la química veneçolana especialista en desenvolupaments sostenibles i avaluació de l'impacte ambiental, Yarivith González, per “la seva destacada tasca en la recerca química, incloent-hi el reciclatge de metalls en bateries d'ions de liti, pel seu treball en l'educació ambiental i per portar la ciència als col·legis d’Amèrica Llatina”.