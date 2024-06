Cacen un Lamborghini a 223 km/hora per l'AP-7 a Viladasens

Caçat un conductor bala circulant per l'autopista AP-7 a l'altura de Viladasens.

Això és el que van captar els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) aquest dimecres a la tarda mentre realitzaven un control de velocitat a l'altura del quilòmetre 42,5 en sentit Girona. El radar va captar un Lamborghini, un cotxe d'alta gamma amb matrícula francesa, anant a 223 km/hora en una via on es pot anar a 120 km/hora, és a dir superant en més de 100 quilòmetres el límit de velocitat.

Una patrulla de Trànsit va poder interceptar finalment el vehicle a l'altura de la sortida Girona Oest, a Sant Gregori. Aquí van fer aturar el conductor i aquest va acabar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit per excés de velocitat. L'arrestat és un home de 32 anys, francès. La seva acompanyant finalment es va fer càrrec del vehicle i va poder seguir la marxa ella com a conductora.