La Cambra de Comerç no veu bé que la Zona de Baixes Emissions abasti la Devesa, la Fira, el Barri Vell i l'estació

La Cambra de Comerç de Girona no veu bé que la futura Zona de Baixes Emissions (ZBE) abasti la Devesa, Fira de Girona, el Barri Vell i l'àmbit de les estacions de tren i autobús. Assegura que en algunes d'aquestes zones ja hi ha poc trànsit o bé està molt regulat -com al casc antic- i que, en d'altres, formar part de la zona de restriccions pot comprometre'n l'activitat econòmica. La Cambra de Comerç ha presentat tota una bateria d'al·legacions al projecte de ZBE, que el consistori ja ha aprovat inicialment, on critica que la normativa pot provocar "discriminacions i greuges" tant a empreses com a determinats col·lectius. Entre d'altres, perquè els vehicles amb matrícula estrangera podran moure's lliurement pel centre.

Sobre plànol, l'àmbit de la ZBE abasta una àrea d'1,93 quilòmetres quadrats. A grans trets, de nord a sud, s'estén des del parc de la Devesa fins al carrer Emili Grahit; i d'oest a est, abraça des del carrer riu Güell fins al carrer del Carme i tot l'àmbit del Barri Vell.

Aquesta serà la Zona de Baixes Emissions a la ciutat de Girona. / Redacció

Les restriccions de circulació s'aplicaran durant els dies laborables (entre les set del matí i les vuit del vespre). I per controlar aquells vehicles que no portin distintiu, o bé no estiguin autoritzats, s'instal·larà una xarxa de 13 càmeres en tot el perímetre de la ZBE.

El projecte de la zona de baixes emissions, que recollia les aportacions fetes durant el procés de participació ciutadana, es va aprovar inicialment a finals d'abril. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Girona va obrir el període per presentar-hi al·legacions, abans de donar-li el vistiplau definitiu i portar a ple l'ordenança que regularà l'aplicació de la ZBE.

La Cambra de Comerç de Girona, però, recela del projecte. No tan sols per l'àmbit que Girona ha inclòs dins la zona de restriccions, sinó també per la manera com s'aplicarà la normativa. D'entrada, a les seves al·legacions, la Cambra no veu amb bons ulls que el perímetre de la ZBE inclogui el parc de la Devesa -amb Fira de Girona inclosa-, l'àmbit de les estacions de tren, d'AVE i d'autobús, i tampoc el Barri Vell.

Trànsit de vehicles a la cruïlla entre la ronda Ferran Puig i la plaça Marquès de Camps. / Marc Martí Font

La Cambra assegura que "pràcticament no existeix trànsit rodat" dins el parc de la Devesa i que, la seva inclusió dins la ZBE, "compromet l'activitat del mercat setmanal" (perquè molts paradistes venen de fora la ciutat). Assegura que aquest raonament també es pot aplicar a la Fira i, en relació al Barri Vell, subratlla que "el casc antic ja té el trànsit extremadament limitat, està lliure d'emissions i no caldria que formés part de la ZBE". Sobre l'àmbit de l'estació, creu que també n'hauria de quedar fora arran de la "mobilitat" que concentra.

Per a la Cambra, a més, les limitacions horàries d'accés a la zona emmarcada per les restriccions també es pot traduir en un "efecte barrera" amb els proveïments de productes, perquè pot haver-hi mercaderies que no es puguin descarregar en determinades hores. I aquí, fins i tot, la Cambra de Comerç alerta que això es pot traduir en encariments de productes.

Amb matrícula estrangera, permès

El projecte de ZBE que ha aprovat l'Ajuntament recull que tots els vehicles domiciliats a Girona, amb independència de l'etiqueta ambiental que tinguin, podran circular pel centre de la ciutat. En canvi, però, es restringirà la circulació de tots aquells altres que no compleixin els requisits mínims ambientals i no paguin l'impost de circulació a Girona.

La normativa, però, també contempla excepcions. I precisament, una d'elles fa referència a què els vehicles amb matrícula estrangera no es veuran afectats per la ZBE. Per a la Cambra de Comerç, però, això suposa "un tracte discriminatori" cap a altres col·lectius que no viuen a Girona -com ara treballadors o estudiants- perquè els vehicles estrangers no tindran restricció "contaminin el que contaminin".

Copiar el model de l'AMB

A les seves al·legacions, la Cambra de Girona també creu que el model de ZBE implantat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) "s'ha pres com a referència de manera equivocada" i s'ha volgut traslladar a Girona. Lamenta que el projecte no reflexi que "Girona és un municipi que rep diàriament vehicles de població del seu voltant" o critica que el document de la ZBE no justifica prou "l'impacte econòmic, social i de mobilitat" de les restriccions.

Per últim, la Cambra de Comerç alerta que la seva implantació, si tira endavant com s'ha aprovat inicialment, també suposarà "perjudici cap a persones amb menys capacitat econòmica per l'obligació d'haver-se de canviar el vehicle per un altre més sostenible".