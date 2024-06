Es faran millores a tretze centres educatius de Girona aquest estiu

L’Ajuntament de Girona realitzarà aquest estiu millores a set centres educatius de la ciutat. Es tracta d’actuacions de manteniment i conservació per tal de garantir unes condicions òptimes a l’alumnat i professorat. Com cada any, aquestes tasques es duran a terme a l’estiu, aprofitant que el curs escolar ha finalitzat. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, s’actuarà al Centre d'Educació Especial (CEE) Palau, a les escoles Taialà, Eiximenis, El Bosc de la Pabordia, Josep Dalmau Carles i Montjuïc i a l’Escola Bressol Garbí.

“Seguim un pla de treball i un calendari per poder prioritzar bé les actuacions tant de manteniment com de millora dels centres educatius de la ciutat, amb l'objectiu de poder actuar a tots els centres en aspectes clau que n'optimitzin el funcionament del dia a dia i que repercuteixin en el benestar de tota la comunitat educativa”, ha afirmat la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés.

Les actuacions més grans seran la rehabilitació de la cuina de l’Escola Josep Dalmau Carles i l’arranjament del paviment de la primera planta de l’Escola Montjuïc. D’altra banda, les brigades municipals pintaran diferents espais com part de la façana de l’Escola Taialà, les aules de l’Escola Bressol Garbí, el porxo de l’Escola Eiximenis i diferents indrets del CEE Palau. En aquest darrer centre també es farà un manteniment de les finestres de ferro de la cuina. Per últim, es repararà una part del paviment del porxo de l’Escola El Bosc de la Pabordia.

Aquest estiu també s’avançarà en la licitació per rehabilitar els canviadors i els tancaments de l’Escola Bressol La Baldufa.

Per a totes aquestes actuacions, l'Ajuntament hi destina més de 380.000 euros, procedents de la partida de millores i inversions en equipaments escolars, a part del cost de material i les hores de mà d'obra de les brigades en les actuacions de manteniment.

Per la seva banda, el Departament d’Educació farà millores a sis centres educatius més, on destinarà un total de 312.000 euros, tal com ha expressat el director dels Serveis Territorials, Adam Manyé: “En les actuacions que durà a terme el Departament, incloem millores en un seguit de centres: l’Escola Pla de Girona, l’Escola Marta Mata, l’Escola Font de la Pólvora, l’Escola Cassià Costal, l’Escola Àgora, l’Escola Verd i el Centre d’Educació Especial de Palau”.

Manyé ha explicat que en aquestes escoles s’hi faran actuacions que inclouen, per exemple, instal·lació d’ascensor, climatització, instal·lació de baranes i passamans, reparació de rajoles o millores en el pati.