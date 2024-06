Girona instal·larà contenidors de recollida de residus comunitaris i tancats als blocs de pisos més complexos dels barris que fan el porta a porta

L’Ajuntament de Girona implementarà en els propers mesos una variant del sistema de recollida de residus porta a porta en els blocs de pisos més complexos. Es tracta de contenidors comunitaris i tancats que funcionen amb una targeta electrònica i amb el mateix calendari de recollida que el porta a porta del barri. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, ara s'està acabant de definir allà on es pot aplicar aquest sistema segons uns criteris determinats. L’objectiu és millorar el servei als veïns i veïnes que viuen en grans blocs de pisos amb manca d’espai a la via pública per deixar els cubells individuals.

Aquest sistema consisteix en la implantació de contenidors i bujols que s’obren amb una targeta electrònica. S’hi haurà d’abocar la fracció que toqui segons el calendari del porta a porta del barri on estan situats els edificis.

Els contenidors comunitaris i tancats només s’aplicaran en els blocs de pisos més complexos i que compleixin una sèrie de criteris. Un d’ells és que siguin edificis amb molts habitatges i que no hi hagi espai suficient a la via pública per a la col·locació de tots els cubells individuals del porta a porta. Cal remarcar que s’aplicarà en casos molt puntuals i casuístiques molt particulars.

El consistori està acabant d’elaborar la relació dels edificis on s’aplicarà aquest sistema i d'estudiar si serà necessària una modificació contractual. Cal recordar que s’estan estudiant tots els edificis dels barris on ja s’ha implementat o s’implementarà el porta a porta. Un cop definit, està previst que en uns mesos arribin els contenidors comunitaris i tancats i es pugui ja aplicar aquest sistema amb avís previ als veïns i veïnes.

Paral·lelament s’estan estudiant diverses modificacions contractuals per tal de resoldre problemàtiques que s’han anat observant en el moment de la implementació.