Bones expectatives del comerç gironí per a les rebaixes

Les rebaixes ja són aquí. Malgrat que usualment aquesta campanya comercial s’engega l’1 de juliol, la majoria dels establiments gironins ja han començat a rebaixar el preu dels seus productes. «Les rebaixes s’han avançat uns dies perquè l’1 de juliol és només una data recomanada», explica el gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà. Per això, la majoria d’establiments van començar les rebaixes aquesta setmana o altres comerços ho han fet aquest cap de setmana.

Pel que fa a les expectatives envers la campanya estival d’enguany, Jordà afirma que «són molt bones», ja que «si comparem la xifra de visitants del primer semestre d’enguany amb el de l’anterior estem un 5,5% per sobre, per tant, la tendència és bona», apunta Jordà.

«Aquest any les rebaixes han començat molt fortes, entre el 50% i el 70%», assenyala el gerent de l’Espai Gironès. De la mateixa manera, Jordà destaca que «el mes de juny el tancarem amb uns 560.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l’any passat», tot i que també destaca la influència de l’obertura de l’Alcampo en aquestes xifres.

A més, Jordà també destaca que «enguany, com hem tingut aquestes pluges primaverals hi ha una mica més de gènere que l’any passat». D’altra banda, pel que fa als productes que més demanda tenen per aquesta campanya, el gerent assegura que «continuen sent la roba (esportiva i de bany) i el calçat».

Per la seva banda, la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena explica que la «perspectiva» de les rebaixes és «bona», tot i que encara no poden parlar de xifres perquè tot just ara comencen (se sabran a final de setmana). En tot cas, la «sensació» és que la temporada pugui ser «més bona que l’any passat». En primer lloc, perquè es noten «molt les vendes de la gent que ve de fora». La presidenta de Girona Centre Eix Comercial detalla que «no és casualitat» veure passejar els turistes amb bosses «pel carrer de Santa Clara». Aquest any, a més, ha afavorit el fet que la calor no hagi fet acte de presència fins fa uns dies. Això ha provocat que «la gent esperés les rebaixes per comprar les coses d’estiu».

Ramírez de Cartagena també destaca que la «bestiesa de cues» que hi havia fa uns anys per les rebaixes «ha desaparegut» perquè durant l’any ja es fan altres activitats a la ciutat on els comerços fan descomptes. Sense anar més lluny, la Botiga al carrer que es va fer al 8 de juny va ser tot un èxit i va ser «la millor fira» dels 20 anys que s’ha fet.

Subscriu-te per seguir llegint