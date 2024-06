Carrera a contrarellotge entre Mossos i 'Los Tomates' per trobar l'autor del crim de Girona

Els Mossos, igual que el clan de Los Tomates, busquen l'assassí de Girona, que va matar dos veïns del barri de la Font de la Pólvora durant la revetlla de Sant Joan. Igual que ell, tota la seva família ha fugit a un lloc encara desconegut. "Només espero que el trobem nosaltres primer perquè no s'hagin de lamentar més víctimes", expliquen fonts de la policia catalana. Fonts dels caps de família de la comunitat gitana a Catalunya asseguren que encara és precipitat abordar el tema per mediar en el conflicte. "Tant de bo poguéssim, és una ofensa molt gran i cal deixar passar uns mesos per rebaixar els ànims".

El doble crim va passar en el barri de la Font de la Pòlvora. Guillermo C. H. va disparar ràfegues d'un fusell AK-47 després d'una discussió, i va provocar la mort d'un pare de família i la seva cunyada. Aquella mateixa nit, la família del presumpte assassí es va veure obligada a abandonar el seu domicili habitual de Figueres, en el barri del Culubret. "Van escapar de manera precipitada, van fer les maletes com van poder i van marxar amb el que duien posat", expliquen fonts dels Mossos. Una fugida que també confirmen fonts de la comunitat gitana a Catalunya.

Temien que Los Tomates, el clan del qual formaven part les víctimes, prenguessin represàlies contra ells. Va passar a la casa del presumpte assassí l'endemà del doble crim, quan els familiars de les víctimes van assaltar el seu pis i van cremar el seu cotxe a Mont-ras, i va tornar a passar divendres passat a Figueres, on vivien també una bona part dels seus familiars. Un centenar de familiars de Los Tomates van assaltar tres pisos del barri del Culubret. Segons la llei gitana, ara aquests pisos assaltats són del clan de Los Tomates.

"Ningú sap on són, ningú sap on han anat. Però s'han escapat perquè sabien que anirien per ells a buscar venjança", expliquen fonts de la comunitat gitana a Catalunya. Uns s'escapen dels altres, mentre la policia batalla perquè la justícia arribi abans i no calgui lamentar més víctimes. "Els ànims estan molt calents, aquests assassinats són una ofensa molt gran per a ells, i hi ha qui busca l''ojo por ojo, diente por diente'", expliquen habituals intermediaris en aquests conflictes.

Els Mossos esperaven que això passés, i feia setmanes que protegien també el barri del Culubret de Figueres. A RAC1, Xavier Domènech, intendent sotscap dels Mossos a la regió de Girona, ha explicat que van valorar que era millor permetre la destrossa que enfrontar-se a més d'un centenar de persones amb pals i destrals. "Era una qüestió més d'honor seu i d'orgull, era més una teatralització que l'acció en si mateixa", ha dit l'intendent. Segons Domènech, els actes de revenja es donen ja per acabats. "A vegades cremen els pisos, això és el que cal tractar d'evitar". Una de les sospites és que el presumpte autor hagi escapat a Granada, on viu el seu pare. Però de moment no hi hauria indicis d'això. Una altra, que hagi fugit a França, donada la proximitat amb la frontera.

L'acusat és un dels habituals en les comissaries dels Mossos de Figueres i Girona. "Es pensava que podia amb tot i amb tots, que estava per sobre del bé i del mal. És algú que ha fet diners amb el narcotràfic i que alhora que ha anat sentint-se poderós ha perdut la por, se sent intocable", expliquen fonts policials, que afegeixen que era molt habitual trobar-lo sota els efectes de la cocaïna. "I aquella nit m'imagino que encara més".

El diàleg i la mediació

En aquest cas, a part del Codi Penal i el que puguin dir els jutges, si la policia dona amb l'autor del crim, es barreja un altre sistema de càstig: una tradició oral però alhora ancestral, la llei gitana. Els Mossos confien que, amb la intermediació dels tíos i dels caps de família més importants, s'imposi el diàleg i la calma. "Que pactin un lliurament... suposo que imposaran un desterrament de Girona o de Figueres de la resta de la família", pronostiquen fonts policials habituades en aquesta mena de conflictes.

Però les veus més experimentades i habituades en aquests casos creuen que el tema va per llarg. "A la família de l'assassí els ha anat d'un pèl perquè si els enxampen a Figueres... sort que els pisos ja estaven buits quan han anat per ells", diuen aquestes mateixes fonts. Li donen uns dos o tres mesos per poder abordar el conflicte seriosament amb totes les famílies. "Tocarà fer entendre que els familiars de l'assassí no tenen la culpa, però cal deixar passar el temps. Ara no ens podem posar a parlar d'això... hi ha massa dolor. Tant de bo poguéssim", expliquen aquestes fonts.