Restitueixen la placa de Girona dels 50 anys de la revolta Stonewall

El col·lectiu LGTBI de Girona ha restituit, aquest migdia, la placa commemorativa dels 50 anys de la revolta d’Stonewall a la plaça de la Independència, en un acte que s'ha fet en el marc de la setmana de l’Orgull. La placa es va col·locar l’any 2019 i amb el pas del temps havia quedat desgastada. A més, s'ha aprofitat aquesta activitat per repintar el pas de vianants que queda just al costat i que té els colors de l’arc de Sant Martí.

El president del col·lectiu LGTBI de Girona, Dani Sánchez, ha explicat que per a ells, la placa significa una «mà estesa de l’Ajuntament i les institucions cap al col·lectiu». I és que, a vegades, han «trobat a faltar el suport de les institucions». Per això, ha afirmat que aquests «gestos dins la ciutat fa que ens sentim més inclosos». A part, també ha lamentat els diferents atacs, com els dels bancs al barri de Germans Sàbat, que ben aviat es repintaran. «Els colors que representen el col·lectiu van més enllà i és un símbol amb el qual totes les persones són incloses i és un valor que s’ha de defensar des del carrer fins a les institucions», ha conclòs Sánchez.

Per la seva banda, la regidora d'Igualtat i Justícia Social de l'Àrea de Servei a les Persones i Convivència de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, ha apuntat que una de les primeres accions que es van plantejar quan van entrar al govern fa un any va ser «redignificar» la placa i «fer-la més visible». Sabaly també ha dit que el missatge que es vol transmetre és el de «reivindicar els drets i les llibertats» del col·lectiu.

La revolta de Stonewall va ser el tret de sortida de l’actual moviment d’alliberament LGTBI modern. Els fets van passar el 28 de juny de 1969. La nit del 27 de juny la policia va fer una batuda al bar Stonewall. Els clients es van revoltar. Va haver-hi càrregues i la lluita va durar diversos dies. L’any següent, el Gay Liberation Front, va organitzar una marxa multitudinària.