Basolí de Girona preveu acabar les obres a l'edifici afectat pel foc el 2025

El concessionari de motocicletes i bicicletes Basolí de Girona ha encarregat a l'estudi d'arquitectura i enginyeria Torroella el disseny arquitectònic de les obres per recuperar l'edifici afectat per un incendi a principis de l'any passat. Les flames van afectar greument la nau que acollia les instal·lacions, tot i que no van provocar ferits. L'empresa preveu que les obres estiguin enllestides durant el primer trimestre del 2025 i les aprofitarà per "modernitzar i actualitzar" l'arquitectura de l'espai aportant "més visibilitat i lluminositat" al conjunt. La restauració, a més, permetrà adaptar el local a la normativa constructiva vigent.

A més, el nou accés principal s'ubicarà al xamfrà entre els dos carrers que limiten la nau. Abans de l'incendi, n'hi havia dos, un en cada lateral. D'altra banda, s'habilitarà un accés amb porta automàtica per a les persones amb mobilitat reduïda.

L'entrada lateral de les instal·lacions en una recreació. / acn

Després de l'incendi, el negoci es va reubicar en un altre local de la ciutat per continuar l'activitat. Amb la reforma, podran tornar a les instal·lacions originals.

Les flames van començar en aquest concessionari i es van estendre a una nau adjacent, tot i que no va provocar ferits.