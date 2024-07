Un bus connectarà el barri de Campdorà amb el centre de Girona

Des d’ahir, el barri de Campdorà estarà connectat amb el centre de Girona en transport públic gràcies a l’augment de freqüències de la línia de bus interurbà que connecta la ciutat amb l’Escala. Aquesta línia està gestionada per la Generalitat de Catalunya i l’opera l’empresa Moventis.

A part d’aquesta aturada a Campdorà, la línia també se n’han incorporat dues de noves a Pont Major, una d’elles, al davant de l’institut Narcís Xifra. Tot això, gràcies a la remodelació del recorregut. A més, aquesta línia també aturarà a l’Hospital Josep Trueta, els Jutjats i l’estació d’autobusos, que ja formaven part del recorregut anterior.

Per a aquests trajectes, no es podran fer serveis els títols propis de Transports Municipals del Gironès (TMG), però sí que es podran utilitzar els de l’Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de Girona.

“Aquesta nova línia permetrà connectar amb més freqüència els barris de Pont Major i de Campdorà amb el centre i alhora millorar les comunicacions amb l'àrea urbana de Girona i l'Empordà. El transport públic ha de ser una eina de present i de futur i la col·laboració entre institucions és imprescindible, sobretot quan es tracta de la mobilitat interurbana”, ha subratllat la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu Displàs.

Més freqüències

Una altra de les novetats és que s’ha ampliat la freqüència dels autobusos, de cinc a set trajectes. Això ja serà efectiu aquest mes de juliol, amb els viatges que es faran de dilluns a diumenge (festius inclosos), amb una freqüència de pas cada dues hores. El primer viatge de Girona cap a l’Escala sortirà de l’estació d’autobusos a les vuit del matí i l’últim, a les vuit del vespre. Mentrestant, en sentit a la ciutat, el primer bus arribarà a les 7:45 hores i l’últim a les 19:45 hores.

“Aquesta millora ha estat acordada entre el Departament de Territori i les alcaldies de l'Alt Empordà per millorar la connectivitat amb Girona, afavorint així el transport públic en detriment del transport privat, així com la seguretat viària i la descarbonització. Passarem de cinc anades i tornades entre setmana i dues anades i tornades als caps de setmana a set anades i tornades diàries. Un increment exponencial del nombre d'expedicions amb un pressupost de 160.000 euros. Al seu torn, també s'incorpora una nova parada a Girona, ubicada al nucli de Campdorà, millorant la connectivitat urbana en aquest cas”, ha ressaltat, per la seva banda, el director dels Serveis Territorials del Departament de Territori a Girona, Sergi Albrich.

Els busos connectaran Girona i l’Escala passant per Celrà, Juià, Bordils, Sant Joan de Mollet, Flaçà, la Pera, Rupià, Parlavà, Ultramort, Verges, la Tallada d’Empordà, Tor, Albons, Viladamat, les ruïnes d’Empúries i l’Escala.