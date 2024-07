Les obres del corredor de bus ràpid entre Salt i Girona començaran de manera imminent

L’empresa adjudicatària de l’obra del nou corredor de Bus Ràpid Catalunya (BRCAT), que impulsa la Generalitat de Catalunya, entre Salt i Girona, ha comunicat a l’Ajuntament de Salt l’inici imminent de les obres en els propers dies.

El Departament de Territori inicia així els treballs del projecte BRCAT que s’executarà a l’eix que uneix Girona amb el municipi de Salt. Es tracta d’un projecte que suposarà una inversió de 5,5 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya i un termini d’execució de 16 mesos, comptabilitzant les obres previstes als dos municipis. Això suposa que tota la transformació i millores que preveu el projecte haurien d’acabar-se a finals del 2025.

L’objectiu del projecte BRCAT és millorar les connexions de bus entre la capital gironina i la vila de Salt, gràcies a la construcció de carrils bus a cada sentit de la marxa en el tram saltenc. El projecte també preveu la inclusió d’un nou carril bici de doble sentit que s’incorporarà a la part central o lateral del passeig de Països Catalans de Salt.

Dos primers àmbits d’obres

Els primers trams on es preveu que comencin les obres seran des de la rotonda que hi ha a l’encreuament de Països Catalans amb els carrers Mercè Rodoreda i Miquel Martí Pol fins passat el mercat municipal cobert de Salt. En aquest primer àmbit, les primeres obres que es duran a terme seran les d’un nou carril bici que s’ubicarà al passeig arbrat que discorre en paral·lel a Països Catalans fins tocar el supermercat. En aquell punt, el carril bici creuarà dos dels carrils de circulació amb regulació semafòrica i partir d’aquell punt el nou carril bici anirà pel centre de la calçada.

En aquesta primera fase d’obra, es preveu que es restringeixin dos dels carrils de circulació d’aquest tram, deixant així dos carrils de circulació oberts, un per cada sentit de la marxa. A nivell circulatori s’ha previst que la cruïlla de Països Catalans amb passeig Marquès de Camps s’hi farà una rotonda provisional mentre avancin les obres i quedarà anul·lada la regulació semafòrica actual. En aquest punt, el projecte preveu la construcció d’una rotonda que ha de permetre guanyar fluidesa al trànsit rodat, en especial, als busos. Un altre sector on les obres començaran en els propers dies és la reconfiguració d’un tram del vial lateral de Països Catalans, entre els carrers Marquès de Camps i Joan Maragall.

Els treballs també arribaran des de bon principi de l’obra a la via lateral de Països Catalans entre els carrers Cervantes i Ramón y Cajal, sector nord a tocar de l’Estació Jove. El projecte preveu reconvertir aquest vial en una nova plaça d’estada per als veïns. Cal tenir present que en aquest punt s’hi construirà també una rotonda, just a l’encreuament de Països Catalans amb el carrer Josep Irla.

Informació als veïns

Malgrat que l’obra l’executa i finança la Generalitat de Catalunya, des de l’Ajuntament de Salt s’ha previst tot un seguit d’accions per mantenir la població del municipi informada de l’inici de l’obra, la seva evolució i afectacions als diversos àmbits on s’actua, ja que es tracta d’una obra llarga i que es realitza en un dels eixos de circulació principals de Salt, com és el passeig de Països Catalans.

Per això, des del consistori de Salt s’ha impulsat una pàgina web exclusiva del projecte per poder-hi trobar la informació del projecte, així com les novetats que es vagin produint, així com les afectacions que es puguin produir a veïns i carrers. La web ja està activa amb un primer bolcatge d’informació i s’anirà completant a mesura que es coneguin més detalls de l’avenç de l’obra. El web és www.viladesalt.cat/brcat.

A més, a partir d’avui s’ha iniciat un bustiatge per repartir a les cases unifamiliars i penjar cartells informatius a les entrades dels habitatges plurifamiliars i comerços de les zones més properes a les primeres àrees on es preveu que comencin les obres. En una primera actuació es repartiran més de 2.000 cartells informatius que anuncien l’inici de l’obra del govern català, ubica els primers punts on es preveu que comencin les obres, així com un codi QR que permet entrar directament a la plana web creada específicament per facilitar l’accés a la informació. Així mateix, s’ha creat un correu electrònic perquè els ciutadans puguin enviar dubtes i preguntes sobre el projecte.

També s’ha previst que des de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament de Salt es vagin donant totes les informacions a mesura que avanci l’obra i es produeixin noves afectacions.

Cartells per evitar el pas per Països Catalans

En paral·lel, s’ha treballat amb l’empresa que executarà les obres, perquè en els dies previs a l’inici dels treballs s’instal·lin una dotzena de cartells informatius de grans dimensions, amb l’objectiu que els conductors evitin el pas per al passeig Països Catalans. Els cartells de grans dimensions s’han previst als accessos al municipi tan des de Girona com des de Bescanó-Anglès i en ambdós casos es recomanarà que s’utilitzi com a itinerari alternatiu l’avinguda de la Pau i evitar així, el pas per Països Catalans, que amb les obres pot patir retencions o talls puntuals quan vagi avançant el projecte.

A la mateixa avinguda de la Pau també s’hi instal·larà cartelleria que reforçarà la informació perquè els conductos es mantinguin en aqueta via per anar direcció a Girona o, en tot cas, anar en direcció cap a l’AP-7 i a la C-65, segons quin sigui el destí final. Els conductors que provinguin des de la C-65 es trobaran la mateixa cartelleria, alertant-los de les obres de Països Catalans i l’itinerari alternatiu recomanat.