El Servei d’Atenció a la Gent Gran de Girona baixa un 7,1% en l’últim any

El Servei d’Atenció a la Gent Gran i Persones amb Dependència va baixar un 7,15% el 2023 respecte al 2022. Aquest és el servei de referència dels gironins, usuaris de serveis d’atenció domiciliària o amb un grau de dependència reconegut. Segons l’informe de l’Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat de l’Ajuntament, el 2023 van ser un total de 3.075 persones les que es van atendre amb aquest servei, mentre que el 2022 en van ser 3.312. De fet, la de l’any passat és una de les xifres més baixes en els últims cinc anys, ja que només la de 2021 va ser inferior (3.031).

El servei dona cobertura a diferents tipus d’atenció. El servei de teleassistència va ser el més demanat al llarg de 2023, amb 2.409 atencions, un 66,6% del total. I és que aquest servei ha anat a l’alça amb el pas dels anys, i des de 2019, any anterior a l’esclat de la pandèmia, ha crescut un 13,3%. De fet, es va notar un increment significatiu entre 2019 i 2020 a causa de la Covid-19. El 2023, de les 2.409 persones ateses pel servei de teleassistència, el 75,77% van ser dones.

Aquest servei va donar cobertura a un 12,2% de les persones majors de 65 anys de Girona (també dona suport als menors de 65 anys en situació de dependència) durant el 2023. En total, hi va haver 2.076 usuaris actius i 1.815 aparells, 37 més que el 2022. Això significa que, de mitjana, els usuaris van fer servir l’aparell entre una i dues vegades al llarg de 2023.

Així, l’any passat es va instal·lar el servei de teleassistència a 369 persones, tot i que també hi va haver 333 baixes. Segons detalla l’informe, la majoria de les baixes es donen per defunció (48,35%), ingrés residencial (29,13%) i trasllat a domicili (6,61%).

Cura personal i de la llar

Tanmateix, i així com el servei de teleassistència ha anat pujant en els últims anys, altres serveis han anat a la baixa. És el cas del servei de cura personal, que ha baixat un 8,79% respecte al 2022, i el de cura de la llar, que ha davallat un 11,84%. El decreixement d’aquests dos serveis s’observa amb les xifres registrades en els últims anys. El 2020, el servei de cura personal va enfilar-se fins a les 468 atencions, mentre que l’any passat en van ser 363. Mentrestant, el servei de cura de la llar va tenir 252 atencions el 2019, però l’any passat només en van ser 67.

També ha baixat el servei de càtering que s’ofereix a les persones que no poden sortir del seu domicili. De 103 atencions el 2020 es va passar a 47 l’any passat. En canvi, els ajuts tècnics han crescut el 2023 se’n van registrar 77, per 60 el 2022.

Puja el servei de menjador

Un altre dels serveis que incrementa és el menjador de la Gent Gran. El 2023 es va superar per primera vegada el centenar de persones que hi van assistir. En van ser un total de 112 (el 2022 en van ser 87) entre el de Santa Eugènia (amb capacitat per 30 persones) i el del Barri Vell-Mercadal (amb capacitat per 24 persones). L’informe especifica que el menjador ha obert tot l’any «amb normalitat» i que ho ha fet un total de 205 dies. n