Els veïns del bloc de la Creueta de Girona temen que el nou propietari els obligui a marxar i li demanen compromisos per escrit. En aquest edifici deteriorat, que té tots els balcons apuntalats, hi viuen una vintena de famílies. La majoria tenen lloguers molt baixos o de renda antiga i asseguren que, si han d'anar-se'n, no tenen "alternativa". "Per res del món volem marxar", diu el portaveu, Sulei Lamraich. El comprador del bloc, que vol fer-hi una residència d'estudiants, ofereix destinar una quarta part de l'edifici a habitatge social on hi podran viure dotze famílies. Els veïns, que hi estan negociant, li reclamen compromisos per escrit. L'Ajuntament, que segueix la situació, s'ofereix a fer de mediador i, si cal, estudiar ajudes.