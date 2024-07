El viceconsolat d'Hondures s'inaugurarà dilluns vinent

Una de les notícies més esperades per la comunitat hondurenya de la província de Girona finalment ha quedat confirmada. El viceconsolat del país centreamericà a Girona s'inaugurarà el pròxim dilluns 8 de juliol en un acte que comptarà amb la presència del canceller (ministre d'Exteriors) d'Hondures, Eduardo Enrique Reina García, que juntament amb la presidenta Xiomara Castro han estat decisius perquè aquesta oficina llargament esperada estigui a punt de fer-se realitat.

El viceconsolat està situat al número 10 del carrer Santa Eugènia i Carlos Emilio Flores Sosa, que en les darreres setmanes s'ha reunit amb diverses autoritats locals i ha estat treballant amb el personal de l'oficina, hi estarà al capdavant com a vicecònsol. En aquesta oficina es podran realitzar tràmits com la renovació del passaport, la tramitació del document d'identitat, la inscripció de naixements, etc.

Reivindicació històrica

Aquest viceconsolat ha estat una reivindicació històrica de la comunitat hondurenya de la província, que fins i tot va arribar a presentar una moció a l'ajuntament de Girona l'any 2018 demanant suport a aquesta iniciativa, petició que va rebre l'aval de tots els partits.