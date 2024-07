Cues quilomètriques a la C-66 a Celrà per unes obres

Unes obres a la C-66 estan complicant el matí als accessos a l'àrea urbana de Girona. Es produeixen retencions que han arribat a gaire als quatre quilòmetres des de Celrà en sentit Olot i que arriben fins a Sant Julià de Ramis, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Aquests treballs afecten un tram de vuit quilòmetres que va des de Sant Joan de Mollet fins a Girona -des del quilòmetre 24,5 al 32,5- i consisteixen en canalització de fibra òptica. Això ha causat per exemple també retencions aquest matí a la zona de Bordils.

La variant de Girona tallada

A tot això cal sumar-hi la sorpresa que s'han trobat molts conductors que pretenien anar per la variant de Girona, tant si procedien de Medinyà com de Celrà han vist que les entrades a l'N-II estaven tallades i sense previ avís. Aquests usuaris de la carretera s'han sumat per tant, a les cues que ja hi havia a la C-66 i fan més complicada la circulació.

En aquesta carretera s'hi porten a terme obres de manteniment des de fa mesos i això ja ha succeït diverses vegades com expliquen usuaris d'aquesta via. Amb tot, però reconeixen que alguns dies estava senyalitzat a la zona de Medinyà; cosa que, en canvi, no es produeix per aquells vehicles que es volen incorporar a la variant de Girona des de Celrà. Aquest fet ha provocat nombroses queixes d'usuaris. Segons Trànsit, les obres que es porten a terme a l'N-II són en un tram de 72 quilòmetres i finalitzen a Fornells de la Selva.

