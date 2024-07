Treballadors del Trueta demanen més presència de Mossos d’Esquadra

La junta de personal de l’hospital Trueta es va reunir ahir de forma extraordinària -tal com va sol·licitar la setmana passada- amb la direcció del centre per tal d’abordar els fets que van succeir durant la revetlla de Sant Joan, quan es van produir moments tensos a Urgències i els antiavalots dels Mossos d’Esquadra hi van haver d’actuar. En la trobada, de forma excepcional, també hi van assistir el conseller de Salut Manel Balcells i el gerent de la Regió Sanitària de Girona Jaume Heredia, entre altres càrrecs directius.

El principal punt que es va tractar, segons explica la presidenta de la junta de personal Maria Àngels Rodríguez, és l’augment de la protecció davant la creixent inseguretat. Entre altres aspectes, consideren que hi ha d’haver vigilància «constant» per part dels Mossos d’Esquadra, tant a l’entorn del centre sanitari com d’Urgències, fins que la situació es calmi i els ferits en el tiroteig a Font de la Pólvora, encara ingressats, rebin l’alta. «Al llarg d’aquesta última setmana no sempre hi ha hagut presència policial i és necessari que hi sigui», manifesta Rodríguez.

Per altra banda, els treballadors també han sol·licitat que hi hagi un vigilant de seguretat les 24 hores i de forma permanent a Urgències. «Si es produeixen altres episodis no es pot permetre que hihagi hores a la nit sense guàrdia de seguretat», considera Rodríguez.

Mossos d'Esquadra vigilen l'entrada d'Urgències del Trueta per Sant Joan. / Aniol Resclosa

Segons exposa la presidenta de la junta, Balcells ha tingut en compte les peticions i des del Departament de Salut es negociarà amb el Departament d’Interior per abordar la presència d’agents dels Mossos.

Durant la junta, els treballadors també van qüestionar els protocols establerts i consideren que hi va haver aspectes que «van fallar» aquella nit. És per això que es va acordar que es revisaria la normativa i està previst que es faci en la propera reunió del comitè de salut i seguretat del Trueta.

«També considerem que cal conscienciar més els usuaris sobre les funcions d’Urgències, per tal que s’entengui que en els criteris d’admissions preval la gravetat dels pacients i no pas l’ordre d’arribada; ja que els usuaris confonen aquests dos termes», matisa Rodríguez, qui afegeix que tots els presents a la reunió van admetre que s’havien viscut uns fets amb una agressivitat «sense precedents». Seguidament, també es va tractar el tema de les denúncies. «Ens han insistit de la importància de denunciar les agressions, ja que a vegades hi ha treballadors que no ho fan per por».

Suport psicològic

Segons va denunciar Comissions Obreres la setmana passada, les agressions es produeixen «més sovint» i, a més, cada cop són «més violentes». En aquest últim episodi, els treballadors van viure unes hores «de por, angoixa i indefensió davant l’allau de familiars que van entrar sense control i amb violència». El sindicat va constatar que la situació va ser «dantesca», amb agressions físiques i verbals i amenaces de mort al personal.

«De moment cap treballador ha hagut de demanar la baixa arran dels fets ocorreguts, però des de la unitat de prevenció s’ha ofert suport psicològic a les persones afectades», concreta Rodríguez.

Ni el Trueta ni el Departament de Salut han fet cap valoració d’aquesta trobada, ja que es tracta d’una reunió de caràcter «intern».

Alerten que les retallades d’estiu poden provocar més agressions

El sindicat Satse ha condemnat «energèticament» l’agressió múltiple que es va produir la setmana passada contra els sanitaris de l’hospital de Terrassa i ha alertat que «una possible conseqüència de les retallades a la sanitat pública aquest estiu» sigui l’increment del «risc» dels professionals a patir una agressió. «La manca de cobertura i els tancaments provoquen una major pressió assistencial, augmentant els temps d’espera i provocant tensió entre pacients i acompanyants». Tanmateix, recorden als usuaris que «res no justifica una agressió contra un professional que l’està atenent» i, alhora, demana al Govern una dotació econòmica «suficient» per poder donar un servei sanitari de qualitat.

El comunicat del sindicat arriba dies després que almenys vuit professionals de l’hospital de Terrassa fossin agredits violentament pels acompanyants d’una pacient embarassada i després de l’intent d’entrar de forma agressiva a urgències de l’hospital Trueta, la nit de Sant Joan. «És imprescindible donar suport a les persones que han patit una agressió, tant del punt de vista de realitzar la denúncia com el psicològic».

En aquest sentit, el sindicat defensa que «és fonamental» comunicar qualsevol episodi de violència, sigui física o verbal, «per donar visibilitat al problema, conscienciar a la població i pressionar a les administracions perquè inverteixin part del seu pressupost en millorar la seguretat dels centres de salut».

Subscriu-te per seguir llegint