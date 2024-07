51 persones han fet servir l’aparcament tancat de bicicletes del parc Central de Girona

El nou aparcament per a bicicletes, tancat, gratuït i vigilat, al parc Central de Girona ha començat amb poca utilització. El primer més d’entrada en funcionament de la instal·lació ha registrat 51 persones usuàries externes, la majoria de Girona, d’entre 30 i 40 anys, segons han informat fonts municipals. La mitjana d’entrades és d’entre 4 i 5 bicicletes cada dia.

L’aparcament és un espai tancat i amb servei de videovigilància, amb capacitat per a 82 bicicletes. Disposa d’un punt de servei mecànic per al manteniment de les bicicletes, dotze taquilles per guardar-hi les pertinences personals i un punt de connexió elèctrica. Està disponible les 24 hores del dia dels 365 dies de l’any. La gestió del servei es fa des de l’empresa pública Transports Municipals del Gironès. L’estructura té disset metres de llargada i 4,35 metres d’ample i una alçada de tres metres. Es pot fer un seguiment de l’ocupació en temps real de les consignes i punts d’anclatge i hi ha accés a una visió en temps real de les càmeres de seguretat.

Per usar l’aparcament, les persones interessades han de descarregar-se una aplicació mòbil, que està disponible tant per Android com per Apple i registrar-s’hi amb el número de telèfon i l’adreça electrònica.

Les bicicletes s’han de lligar a l’aparcament per part de la persona usuària.

No es pot deixar aparcada la bicicleta més de quatre dies seguits.

Només per a bicicletes, no està permès aparcar-hi patinets manuals o elèctrics.

