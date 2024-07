Girona comença a posar els senyals per fer baixar els ciclistes de la bicicleta en punts del Barri Vell

L'Ajuntament de Girona ha començat a instal·lar els senyals per fer baixar els ciclistes de la bicicleta en determinats punts del Barri Vell. L'objectiu és que no circulin contra direcció i que vagin caminant, amb la bicicleta al costat, en aquells carrers on hi ha més afluència de persones. En concret, els de l'Argenteria, la Força i de Bonaventura Carreras Peralta. En aquests tres punts del Barri Vell es fixa una limitació horària per passar-hi pedalant que s'estén de les deu del matí a les nou del vespre. La tinenta d'alcaldia de Transformació Urbana, Cristina Andreu, subratlla que el consistori no vol "prohibir ni restringir", sinó reforçar el que recull la normativa i buscar "aquells usos correctes que facilitin la convivència".

Dos ciclistes, a l'alçada del carrer de l'Argenteria. / Marc Martí Font

Els cartells que s'instal·len en determinats punts del Barri Vell són de color blau i n'hi ha de dos tipus. Per una banda, allà on hi ha senyals que prohibeixen circular perquè és direcció prohibida -com a l'inici de la Rambla- el cartell demana als ciclistes i als qui van en patinet que en baixin i circulin a peu. I per l'altra, als tres carrers del Barri Vell on hi ha afluència de turistes, es fixa una limitació horària que s'estén des de les deu del matí a les nou del vespre.

En aquest cas, els senyals es posen al carrer de l'Argenteria, al de la Força i al de Bonaventura Carreras Peralta (que té continuïtat amb el segon). La tinenta d'alcaldia subratlla que s'ha fixat aquest horari perquè aquests tres punts, situats al cor del Barri Vell, "són zones de comerç i restauració, on els vials no permeten que en determinats moments puguin passar-hi bicicletes i vianants".

"Ho hem restringit a les hores del dia en què hi ha més afluència, perquè per exemple, aquell veí que surti de casa seva pugui passar-hi en bicicleta si és fora d'aquest horari", ha concretat Cristina Andreu. La tinenta d'alcaldia també ha subratllat que l'objectiu dels senyals és "reforçar allò que diu la normativa i fer recomanacions". Sobretot, en allò que fa referència "a civisme i mobilitat", per evitar que els ciclistes passin pedalant contra direcció o bé per aquelles zones del Barri Vell "on es poden acumular" turistes i vianants.

"Facilitar la convivència"

Cristina Andreu, que específicament ha dit que "no es tracta d'una prohibició", perquè precisament l'Ajuntament de Girona també vol promoure la mobilitat en bicicleta, ha insistit en el fet que allò que es vol és "facilitar la convivència". "No venim a restringir, sinó a buscar aquells usos correctes i a fer recomanacions", ha afirmat.

A partir d'ara, l'Ajuntament, d'acord amb el sector del cicloturisme i la "complicitat" dels veïns, engegarà una campanya informativa dirigida als ciclistes. Per això, com ja va anunciar, començarà a repartir tríptics on se'ls recordarà la normativa de circulació. Quan arribin a Girona, se'ls trobaran en aquells hotels, apartaments o pisos turístics on s'allotgin.

Els fulletons, que s'editen en quatre idiomes (castellà, castellà, anglès i francès) inclouen un mapa del Barri Vell, recullen allò que concreta la normativa de circulació i també inclouen altres informacions. Per exemple, sobre reciclatge o un apartat concret sobre llengua, amb determinades frases en català.

En paral·lel, a peu de carrer, agents cívics i la Policia Municipal també faran sensibilització entre els ciclistes. I un cop l'Ajuntament s'asseguri que "la informació ha arribat a tothom", com ha concretat Andreu, serà aleshores quan es comenci a sancionar. La tinenta d'alcaldia, però, encara no hi ha posat data. "Primer volem assegurar-nos que s'ha fet tota la divulgació, i després ja tirarem endavant la vessant més punitiva", ha precisat.

Entre 60 i 200 euros

Segons recull la normativa, les sancions s'estendran en un ventall que va des dels 60 fins als 200 euros. Les multes més baixes són les que fan referència a pedalar per aquelles vies on la limitació de velocitat es troba a 20 km/h o carrers on els vianants tenen prioritat "en els moments d'alta intensitat o aglomeració" de persones.

Per últim, en paral·lel als senyals que s'han posat al Barri Vell, la tinenta d'alcaldia també ha recordat que l'Ajuntament impulsarà "altres accions" per facilitar la convivència entre els ciclistes i els vianants. I aquí, ha recordat que es volen crear àrees de trobada per a cicloturistes, que se situaran fora del Barri Vell "i en zones més descongestionades" de la ciutat. "Hi estem treballant amb el sector", ha conclòs.