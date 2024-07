Girona vol detectar i perseguir els habitatges d'ús turístic il·legals

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat s'han aliat per intensificar la persecució dels habitatges d'ús turístic que operen sense llicència a la ciutat. La tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana de Girona, Cristina Andreu, i el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, s'han reunit aquest dimecres amb el director de serveis territorials d'Empresa i Treball, Joan Martí, amb l'objectiu d'abordar la problemàtica dels pisos turístics. De la trobada n'ha sortit el compromís de col·laboració estreta per compartir informació que permeti detectar els allotjaments il·legals i fer-los cessar l'activitat. L'Ajuntament posarà a disposició del Govern un cens que està elaborant.

Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, les dues administracions han acordat "col·laborar més estretament, compartint aquella informació de la que disposen, per perseguir els pisos turístics que operen sense llicència". "No ens podem permetre el luxe de destinar habitatges sense llicència a ús turístic. La normativa actual estableix uns límits clars, i serem diligents en el seu compliment", ha assegurat la tinenta d'alcaldia Cristina Andreu.

L'Ajuntament de Girona remarca que fa setmanes que treballa per recopilar dades sobre la presència d'habitatges d'ús turístic (HUT) il·legals. Un cens que ara el consistori posarà a disposició de la Generalitat amb l'objectiu que es persegueixi l'activitat clandestina. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha subratllat que "totes les activitats de la ciutat s'han d'ajustar a les normatives aplicables": "Hem d'actuar contra la competència deslleial, l'intrusisme i les conductes il·legals".

Concessió d'HUT aturada

El director de serveis territorials d'Empresa i Treball, Joan Martí, ha recordat que la Generalitat fa inspeccions per detectar i fer que cessin l'activitat aquells pisos turístics que operen sense llicència: "Ho fem a iniciativa pròpia, a suggeriment dels ajuntaments que ens fan saber situacions irregulars o de denúncies que provenen bé de la mateixa ATA o bé de veïns afectats". Joan Martí ha afegit que la informació que l'Ajuntament s'ha compromès a facilitar els permetrà "ser més efectius a l'hora d'erradicar activitats fraudulentes i il·legals en aquest àmbit".

Actualment, arran de l'aprovació del Decret llei 3/2023 que regula l'atorgament de noves llicències d'HUT, la concessió està aturada. Abans d'això, però, l'Ajuntament de Girona ja va aprovar el topall del 15% d'HUT al Barri Vell i d'un 4% al conjunt de la ciutat. L'equip de govern assenyala al comunicat que això ha evitat l'increment de pisos turístics a les zones més tensades, sobretot al Barri Vell.

"Tant el topall d'HUT vigent com la voluntat política de perseguir els pisos que operen sense llicència busquen prioritzar l'ús de l'habitatge a la ciutat de Girona per a usos residencials", explica l'Ajuntament. La tinenta d'alcaldia Cristina Andreu ha remarcat que l'objectiu del govern és "aconseguir que tants habitatges com sigui possible estiguin a disposició dels gironins i gironines que vulguin fer vida a la seva ciutat".