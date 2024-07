Investiguen la intoxicació de dos gossos a la Devesa de Girona

L'Ajuntament de Girona està investigant "possibles casos d’intoxicació per ingesta d’herba" de diversos gossos al parc de la Devesa. Segons algunes associacions protectores d'animals hi hauria almenys dos animals a urgències per culpa d'un producte tòxic.

L'Ajuntament ha indicat que "per motius de salut i seguretat es demana que no es passegi amb gossos per la zona del Camp de Mart de la Devesa".

S'hi inclou la zona on es poden deslligar els gossos i que està especialment pensada per al lleure dels animals, tot i que els afectats podrien haver ingerit el producte a fora. En concret, a l'esplenada on s'hi instla·len carpes durant esdeveniments firals o el circ del Festival Elefant d'Or. L'Ajuntament indica que estan "pendents de tenir més informació per tal de decidir com es procedeix".